Les millors platges de Tarragona segons National Geographic

Tarragona no només destaca per la seva història romana o la seva gastronomia mediterrània. El seu litoral, variat i encara amb racons per a descobrir, també crida l’atenció de National Geographic, que ha seleccionat sis platges que resumeixen bé el que ofereix aquesta zona: des de cales amagades i sense urbanitzar fins a platges amb tots els serveis per passar un dia en família.

Cala Fonda ( Waikiki )

Una platja sense serveis i sense xiringuitos. I, precisament per això, una de les més valorades per aquells que busquen desconnexió total. Cala Fonda —més coneguda com Waikiki- s’amaga al bosc de la Marquesa, protegit de l’urbanisme que ha canviat bona part de la costa catalana. L’accés és possible únicament a peu, des de la platja de la Móra o la platja Llarga, el que la manté relativament aïllada. És un dels punts de referència del nudisme a Tarragona.

Platja d’ Altafulla

Altafulla barreja dos conceptes que no sempre van de la mà: patrimoni i platja. A pocs minuts del nucli antic, aquesta platja urbana amb Bandera Blava ofereix tots els serveis i accessos adaptats. És una de les més visitades del Baix Gaià, ideal per a famílies o per a aquells que busquen una jornada de platja sense complicacions.

Platja Penya Tallada ( Salou )

Una cala petita que no necessita gaire per a destacar. La Penya Tallada pren el seu nom d’una formació rocosa que sembla tallada a ganivet i que s’endinsa al mar. L’accés és una mica incòmode —per una escala entre roques—, però el paisatge ho compensa tot. No té serveis, i això és part del seu encant. És habitual trobar gent que va a aquesta platja a desconnectar o a fer fotos cap al vespre.

Platja de Creixell

És àmplia, fàcil de trobar, amb aparcament a prop i tots els serveis que un espera d’una platja familiar. Creixell ofereix un sorral llarg, sense gaire massificació, que es pot complementar amb una visita al seu nucli històric. Ideal per a aquells que volen comoditat sense renunciar a cert ambient tranquil.

Cala Jovera ( Tamarit )

El castell de Tamarit és el primer que crida l’atenció. Just sota, s’obre aquesta petita cala de sorra fina i aigua clara, protegida per vegetació mediterrània. Encara que hi ha serveis mínims (lavabos, dutxes), l’accés no és apte per a tothom, ja que cal baixar per un sender. Tot i així, és un dels racons amb més personalitat de tota la Costa Daurada.

Platja El Torn ( Hospitalet de l’Infant )

Naturista, extensa i ben conservada. La platja El Torn està declarada Espai d’Interès Natural, amb més de dos quilòmetres de costa envoltada de pins i muntanyes. Les aigües, netes i transparents, es mantenen així gràcies a les prades de posidònia que protegeixen la biodiversitat de l’entorn. És un lloc allunyat dels nuclis turístics clàssics, i això es nota tot just arribar.