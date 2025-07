El motiu pel qual un jubilat de Tarragona ha començat i acabat la seva cita a First Dates plorant

Imatge de Cayetano, el jubilat de Tarragona que ha participat a First Dates.First Dates

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

El programa First Dates va viure una de les seves cites més emotives amb la participació de Cayetano, un home de 67 anys natural de Reus, que va commoure els espectadors des del primer moment. Vidu després de 37 anys de matrimoni, Cayetano va confessar que encara guarda un profund amor per la seva esposa morta, que va definir com la seva «mitja taronja». «Com ella, no trobaré ningú. Podem ser feliços, però mai serà el mateix», va dir visiblement emocionat, mentre contenia les llàgrimes.

Cayetano es va presentar al programa per buscar una companya amb qui compartir aquesta nova etapa de la seva vida, algú que li torni l’alegria. La seva cita va ser Sagrario, una xòfer jubilada de 64 anys nascuda a Tortosa, amb una trajectòria amorosa molt diferent, ja que mai ha sentit que un home la valorés de veritat. «Abans de morir, vull saber què se sent quan un home està pendent de tu, que et digui que estàs guapa», va confessar.

Des del primer moment, la connexió entre ambdós va ser evident. El sopar va transcórrer amb rialles, complicitat i moltes coincidències quant a gustos i forma de veure la vida. Ambdós estimen viatjar, gaudeixen del temps lliure i comparteixen el desig de tenir una relació basada en la sinceritat i el respecte. Sagrario no va tardar en destacar que el que més li va agradar de Cayetano va ser la seva honestedat.

El final de la cita va ser tan emotiu com el seu començament. Cayetano no va poder evitar trencar-se de nou en llàgrimes, aquesta vegada de felicitat, per haver conegut algú que li ha tornat la il·lusió. «He estat molt còmode, hem rigut, i jo soc molt sensible», va explicar. El que semblava una vetllada tranquil·la es va transformar en un moment molt especial, culminat amb petons al fotomaton del restaurant.

Un dels gestos que més va impactar Sagrario va ser un regal inesperat, ja que Cayetano li va entregar dos braçalets de Tous com a símbol del seu desig de mantenir aquest «fil vermell» que, segons ell, els uneix des d’aquesta primer cita. Un detall que ella no va dubtar en qualificar de romàntic. «M’ha demostrat que és un home senzill, però en el millor sentit. Em transmet confiança», va dir emocionada.

Ambdós van coincidir en voler repetir l’experiència amb una segona cita, convençuts que una cosa especial pot estar començant. La història de Cayetano i Sagrario és un recordatori que l’amor no entén d’edats ni de passats dolorosos, i que, de vegades, les segones oportunitats arriben just quan un ja no les espera.