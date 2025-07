El poble de Tarragona més buscat pels espanyols per a les vacances de juliol

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

Salou s’ha consolidat aquest estiu com el destí més buscat de la província de Tarragona pels turistes espanyols, segons revela un estudi del cercador d’hotels i vols Jetcost.es. El municipi de la Costa Daurada apareix a la posició número 12 del rànquing nacional de destins més demandats per a aquest mes de juliol, situant-se per davant d’altres enclavaments turístics de la província i reafirmant el seu atractiu com a epicentre vacacional del litoral català.

Les dades es basen en milions de recerques reals realitzades al web de Jetcost, fet que aporta una radiografia precisa de les preferències dels viatgers nacionals. Segons l’informe, les recerques d’allotjament han crescut un 8% respecte al mateix mes de l’any anterior, que ja havia marcat un rècord. Aquest increment reflecteix les ganes de viatjar entre els espanyols, amb una clara predilecció pels destins de sol i platja, que concentren el 74% de les recerques, davant el 26% que prefereix l’interior.

En aquest context, Catalunya es posiciona com una de les comunitats més desitjades, amb tres de les seves localitats -Salou, Barcelona i Lloret de Mar— entre els 20 destins més buscats. Salou destaca especialment per la seva combinació de platges àmplies, una àmplia oferta hotelera, lleure familiar i proximitat amb parcs temàtics com PortAventura, fet que el converteix en un destí ideal per a tota mena de viatgers.

El rànquing general està liderat per Benidorm, Palma de Mallorca i Madrid, seguits per altres capitals costaneres com Palma de Gran Canària, Màlaga o Alacant. Malgrat la forta competència de destins del sud i de les illes, Salou aconsegueix escalar posicions i mantenir-se com una dels destins imprescindibles de l’estiu a Espanya.

Ignazio Ciarmoli, director de Màrqueting de Jetcost, subratlla que «un any més els espanyols tenen moltes ganes de vacances, ho demostra l’augment significatiu en les recerques. Sembla que continuem volent destins amb sorra, sol i mar». En aquest panorama, Salou es confirma com una de les opcions favorites, especialment entre aquells que busquen gaudir del Mediterrani sense sortir del país.

Llista completa dels destins més buscats

1. Benidorm (Comunitat Valenciana)

2. Palma de Mallorca (Illes Balears)

3. Madrid (Comunitat de Madrid)

4. Las Palmas de Gran Canària (Illes Canàries)

5. Màlaga (Andalusia)

6. Alacant (Comunitat Valenciana)

7. Barcelona (Catalunya)

8. Eivissa (Illes Balears)

9. Santa Cruz de Tenerife (Illes Canàries)

10. Cadis (Andalusia)

11. Sevilla (Andalusia)

12. Salou (Catalunya)

13. Burgos (Castella i Lleó)

14. Roquetas de Mar (Andalusia)

15. Gijón (Astúries)

16. Maó (Illes Balears)

17. València (Comunitat Valenciana)

18. El Port de Santa María (Andalusia)

19. Peníscola (Comunitat Valenciana)

20. Lloret de Mar (Catalunya)

21. Torremolinos (Andalusia)

22. Vigo (Galícia)

23. Fuengirola (Andalusia)

24. Sant Sebastià (País Basc)

25. Santander (Cantàbria)

26. Conil de la Frontera (Andalusia)

27. Fuengirola (Andalusia)

28. Saragossa (Aragó)

29. Santiago de Compostel·la (Galícia)

30. Bilbao (País Basc)

31. Valladolid (Castella i Lleó)

32. Benalmádena (Andalusia)

33. Toledo (Castella-la Manxa)

34. Almeria (Andalusia)

35. Múrcia (Múrcia)

36. Mojacar (Andalusia)

37. Conca (Castella-la Manxa)

38. A Coruña (Galícia)

39. Pamplona (Navarra)

40. Càceres (Extremadura)

41. Granada (Andalusia)

42. Denia (Comunitat Valenciana)

43. Huelva (Andalusia)

44. Salamanca (Castella i Lleó)

45. Puerto del Carmen (Illes Canàries)