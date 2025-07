El petit poble de Tarragona on pots menjar en un castell templer

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

El Rourell, una localitat de només 400 habitants situada a la comarca de l'Alt Camp, ofereix una experiència que combina història, gastronomia i tradició en un entorn únic: el seu castell templer, avui reconvertit en un espai per a celebracions on se serveixen calçotades. Aquest fet ha captat l’atenció de la revista Viajar, on cataloguen aquest racó com "un dels més singulars de Tarragona".

L’experiència arrenca a Majols Natura, un dels principals productors de calçots de la regió. Aquest vegetal, conreat amb cura en només quatre comarques tarragonines, compta amb Indicació Geogràfica Protegida i és protagonista absolut d’una de les tradicions gastronòmiques més estimades de Catalunya: la calçotada.

El lloc on se celebra aquesta festa culinària és el Fortí del Rourell, també conegut com el castell dels Marquesos de Vallgornera. Declarat Bé d’Interès Cultural, aquest edifici d’origen templer obre les seves portes al visitant no només per contemplar la seva arquitectura medieval, sinó per a gaudir al seu interior d’un autèntic menjar tradicional català.

Abans de la calçotada, el ritual comença amb un vermut al pati del castell. El vermut de Casa Mariol, elaborat a Batea i disponible en varietats blanc i negre, és una aposta per la producció sostenible i acompanya perfectament unes avellanes de la zona. Al Rourell, fa més d’un segle la família Basora que conrea i processa fruita seca a La Trencadora, on destaca l’avellana ‘negreta’, una varietat autòctona molt apreciada pel seu sabor dolç.

Dins del castell, la calçotada se celebra en un gran saló sense cadires, on els comensals gaudeixen dels calçots dempeus, protegits amb pitet. En temporada alta s’arriben a servir fins a 5.000 calçots per setmana, una xifra notable encara que lluny de les quantitats més massificades d’altres restaurants.

Després de la calçotada, el menjar continua a la propera sala Els Nenúfars, amb una graellada típica catalana a base de carn, verdures i all i oli, seguida de postres com crema catalana casolana amb taronja caramel·litzada. Una jornada perfecta al Rourell que combina historia, sabor i hospitalitat en un entorn que convida a tornar.