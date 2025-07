Tarragona readapta la platja de gossos de la Platja Llarga i permet novament l’accés directe al mar

Imatge de la zona per a gossos a la platja Llarga de TarragonaAjuntament de Tarragona

Publicat per Redacció

El Departament de Benestar Animal de l’Ajuntament de Tarragona ha iniciat la modificació de la distribució de la zona habilitada per a gossos a la Platja Llarga, amb l’objectiu de retornar al model obert de l’any passat, que permetia l’accés directe dels animals a l’aigua.

Enguany s’havia implementat una nova configuració de l’espai per «promoure la convivència entre usuaris amb gossos i sense, així com amb els passejants del camí de ronda». Aquesta distribució responia a les recomanacions de la Direcció General de Polítiques del Litoral del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya.

Tanmateix, la nova proposta ha generat dubtes entre la ciutadania, fet que ha motivat una visita tècnica aquest divendres al matí per avaluar la situació sobre el terreny. A la trobada hi han assistit la directora general de Polítiques del Litoral, Kiryat Mercado, i la consellera de Benestar Animal, Sandra Ramos. Fruit de la visita, s’ha acordat reobrir el tancament perimetral fins a tocar de l’aigua.

Els treballs per fer efectiu aquest canvi van començar la mateixa nit de divendres, amb l’obertura del perímetre per permetre l’accés directe al mar. En els pròxims dies es completarà l’actuació amb l’eliminació de la tanca paral·lela a la línia de costa i l’allargament de la tanca perpendicular situada a prop del túnel d’accés, que s’estendrà uns metres mar endins per delimitar clarament la zona.

Paral·lelament, els serveis de dutxes, el pas per a vianants i el tram del camí de ronda s’han reubicat a la part posterior de la platja, a tocar de les roques i del túnel d’accés, per garantir una millor convivència entre tots els usuaris de l’espai.