Cops de calor en gossos: com prevenir i detectar aquest perill mortal per a les nostres mascotes

Amb l’arribada de les altes temperatures i les onades de calor, els experts veterinàris fan una crida urgent a la prevenció dels cops de calor en animals de companyia, especialment en gossos. Segons el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC), un increment de només 2 °C en la temperatura corporal d’un gos —la seva temperatura òptima és de 38 a 39 °C— pot tenir conseqüències fatals en el 50% dels casos.

Els gossos són especialment vulnerables a la calor perquè no tenen els mateixos mecanismes de regulació de temperatura que els humans. Per això, el CCVC recomana prendre mesures com mantenir el pèl de l’animal en bon estat, aplicar protecció solar en zones exposades, reforçar la hidratació, evitar l’activitat física durant les hores de màxima calor, passejar-los a primera hora del matí o a última de la tarda, no deixar-los mai tancats dins del cotxe i assegurar-los un espai fresc on descansar.

Els signes d’alarma d’un cop de calor en un gos inclouen temperatura corporal elevada, dificultat per respirar, mucoses blavoses, debilitat, vòmits, tremolors, convulsions i, fins i tot, pèrdua de consciència. Davant d’aquest quadre, cal actuar amb rapidesa: traslladar l’animal a un lloc fresc, oferir-li aigua, remullar-lo amb aigua tèbia (mai glaçada) i portar-lo immediatament al veterinari.

Aquestes recomanacions prenen especial rellevància davant situacions com la que ha denunciat recentment el Grup Municipal d’ERC a Tarragona, que ha posat en qüestió la idoneïtat de la zona per a gossos habilitada a la platja Llarga. Segons el conseller Carles Farré, l’espai està mal ubicat, no té accés directe a l’aigua i obliga els animals a travessar la zona per a banyistes. A més, critica que el tancament es converteix en una «espècie de corral» on els gossos poden patir greus conseqüències per les altes temperatures, especialment per l’excés de calor acumulada a la sorra.

ERC reclama una reubicació de la zona canina per garantir el benestar animal i evitar exposar-los a situacions de risc com els cops de calor. També exigeixen una millor planificació per obrir aquests espais des de l’1 d’abril, quan entra en vigor la prohibició d’accedir a la resta de platges amb mascotes. «No es pot improvisar una zona d’aquestes característiques sense tenir en compte les necessitats de tots els usuaris», afirma Farré, que també proposa estudiar la possibilitat d'habilitar un espai per a gossos a la platja del Miracle.

En plena temporada d’estiu, la combinació de la falta de planificació i les altes temperatures pot posar en perill la salut dels animals. Tant les recomanacions veterinaris com la demanda d’espais dignes i segurs per als gossos són claus per garantir-ne la protecció.

Recomanacions del CCVC

Mantenir en bon estat el pèl de l'animal i vigilar el seu pes.

Aplicar protecció solar en les zones sense pèl exposades al sol, especialment en animals de pelatge clar.

Reduir l'activitat física.

Garantir un lloc fresc on pugui descansar.

Evitar les superfícies reescalfades pel sol, per tal de protegir els coixinets plantars.

Com reconèixer un cop de calor?

Temperatura corporal elevada

Mucoses de color blavós, a causa de la falta d’oxigen

Vòmits i/o diarrea

Convulsions i/o pèrdua de coneixement

Què fer en cas de cop de calor

Si es detecta que l’animal pateix un cop de calor, cal actuar ràpidament i anar al veterinari. Mentrestant: