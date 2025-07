La zona per a gossos a la platja Llarga no té accés directe a l'aigua

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona denuncia la «manca de sentit» en la configuració de la zona per a gossos a la platja Llarga, un espai que no toca al mar i que obliga les mascotes a travessar l’àrea per a banyistes per arribar-hi. «No té cap ni peus fer una platja per a gossos que no té accés directe a l’aigua i que els obliga a passar per davant dels usuaris cada vegada que hi entren o surten», critica el conseller Carles Farré, qui insta al govern de Viñuales a trobar una solució.

Els republicans posen en relleu el perill que suposa per als animals estar tancats «en una espècie de corral» amb la calor i les temperatures a les quals està exposada la sorra a l’estiu. «No és una zona idònia per a les mascotes. Creiem que el tancat s’ha fet just al revés de com hauria de ser, que és deixant disponible per a les persones la part més propera a les vies del tren, per tal de donar continuïtat al camí de ronda, mentre que la part que toca al mar ha de ser per als gossos», manifesta el conseller. «No serveix per a res invertir 40.000 euros per condicionar la platja si ho fem d’aquesta manera», afegeix.

ERC també lamenta la manca de planificació del govern de Viñuales respecte a l'obertura de l'espai i que no tingui en compte la prohibició de portar els gossos a la platja des de l’1 d’abril. «Si no s’habilita la zona des d’aquell dia no s'hi pot anar. Cal adequar el calendari, és urgent, i treballar amb antelació perquè estigui habilitat molt abans del juliol», apunta Farré. En aquest sentit, el conseller republicà considera que «no es pot improvisar a última hora una zona d’aquestes característiques sense tenir en compte les necessitats de tots els usuaris. Cal un espai digne i decent tant per als gossos com per a les persones».

D’altra banda, Farré creu que es podria haver trobat la fórmula per habilitar una segona zona per a les mascotes al Miracle. «L’enderrocament del ‘mamotreto’ ja ha acabat i hem vist banyistes en aquella part de platja. No entenem per què no es pot condicionar per als gossos», es pregunta el conseller republicà.