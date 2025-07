La platja més bonica de Tarragona segons la intel·ligència artificial

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

La intel·ligència artificial ho té clar: Cala Fonda, també coneguda com a Cala Waikiki, és la platja més bonica de la província de Tarragona. Així ho ha determinat ChatGPT quan se li ha demanat que triï un únic sorral en aquesta zona del litoral català. Aquesta petita cala amagada entre pinedes i penya-segats s’ha guanyat la seva reputació per la seva bellesa natural i el seu ambient tranquil, allunyat de la bullícia de les zones més turístiques.

Ubicada dins del paratge natural del Bosc de la Marquesa, Cala Fonda ofereix un entorn gairebé verge en plena Costa Daurada, on el mar mostra un to turquesa sorprenent i la sorra fina s’estén en una petita franja envoltada de vegetació. A diferència d’altres platges més accessibles, aquesta cala requereix una caminada a peu per arribar, fet que contribueix a mantenir-la menys massificada fins i tot en temporada alta.

El seu sobrenom de "Waikiki" no és casualitat, ja que molts visitants comparen el seu paisatge amb el d’algunes platges del Pacífic pel contrast entre la frondosa vegetació i l’aigua cristal·lina. És precisament aquest entorn natural, sense construccions ni serveis turístics visibles, el que la converteix en un racó ideal per a aquells que busquen desconnectar i gaudir del mar en estat pur.

Catalunya, i en particular Tarragona, es consolida cada any com un dels destins més demandats durant els mesos d’estiu. La seva combinació entre ciutats amb gran oferta cultural i municipis costaners plens d’encant la fa especialment atractiva per als viatgers que busquen equilibri entre activitat i descans.

Durant l’entrada de l’estiu, amb temperatures en augment en tot el país, moltes persones busquen llocs on refugiar-se de la calor sense renunciar a uns dies de vacances. I, en aquest context, les cales com Cala Fonda es presenten com l’alternativa perfecta: naturalesa, mar i tranquil·litat, tot en un.

Encara que la intel·ligència artificial sol oferir respostes variades quan se li consulta per les millors platges, en aquest cas, en sol·licitar-li una única opció, s’ha decantat per Cala Fonda. Una elecció que confirma el que molts tarragonins i viatgers ja saben: que aquesta cala és, sens dubte, un dels secrets més ben guardats del litoral tarragoní.