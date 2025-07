Aquest és el poble més ric de Tarragona: té menys de 1.400 habitants

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

El petit municipi d’Almoster, situat a la comarca del Baix Camp, torna a ocupar la primera posició com el més pròsper de tota la província de Tarragona. Amb menys de 1.400 habitants, aquesta localitat ha estat destacada recentment per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) gràcies a la seva elevada renda familiar disponible per habitant, que assoleix els 23.710 euros, una xifra que no només lidera a la província, sinó que la situa a la posició 12 entre els municipis més rics de Catalunya.

El creixement econòmic d’Almoster no és casual. En només un any, la renda mitjana ha augmentat un 5,2 %, superant àmpliament la mitjana catalana, que se situa en 19.140 euros. La diferència amb altres municipis de Tarragona és encara més cridanera si es compara amb Riba-roja d’Ebre, el poble amb menor renda declarada a la província, amb només 12.950 euros per habitant.

Són diversos els factors que expliquen l’auge econòmic d’aquest poble. Un dels més rellevants és la seva proximitat amb Reus, una ciutat amb oferta laboral estable, serveis de qualitat i bones infraestructures. Aquest entorn urbà ha servit de motor econòmic indirecte per als residents d’Almoster, que gaudeixen dels avantatges de viure en un entorn rural sense renunciar al dinamisme laboral d’una ciutat propera.

Tanmateix, Almoster també ha sabut desenvolupar el seu propi teixit econòmic. Sectors com el turisme rural, l’agricultura especialitzada i el seu entorn natural privilegiat han contribuït a diversificar les seves fonts d’ingressos. A més, la seva ubicació als peus de les Muntanyes de Prades, sota el Puig d’en Cama, no només li atorga valor paisatgístic, sinó també un fort atractiu per al visitant interessat en el patrimoni, la història i les activitats a l’aire lliure.

El nucli antic conserva tot l’encant d’un poble amb segles d’història, amb carrers estrets i construccions de pedra que es barregen amb masies tradicionals com el Mas de Carreras o el Mas de Picarany, vinculat a la família del poeta Gabriel Ferrater. L’església de Sant Miquel, d’estil barroc i construïda al segle XVIII, és un dels referents culturals del municipi.

Almoster, malgrat la seva mida reduïda, ofereix una qualitat de vida molt elevada i una activa vida comunitària. Per a aquells que desitgin visitar-lo, està a menys de mitja hora amb cotxe des de Tarragona, amb connexions senzilles a través de la T-11 i la C-14. Un destí que combina benestar econòmic, identitat cultural i entorn natural com pocs a la província de Tarragona.