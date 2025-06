Family Cash ja té data d’obertura per aquest mes de juliol a Campclar

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El nou hipermercat de Family Cash ubicat al quilòmetre 1.158 de la Nacional 340 al seu pas pel barri de Campclar (Tarragona) obrirà les seves portes al públic el proper 10 de juliol. Ubicat a les instal·lacions de Family Parc es convertirà en el segon hipermercat de la companyia valenciana a Catalunya, després de l’obertura de la botiga d’Amposta a mitjans de 2020.

La cadena d’hipermercats valenciana, Family Cash, que recentment ha estat distingida com la més barata del país, així com una de les 10 cadenes millor valorades d’Espanya segons un estudi de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) disposarà d’una sala de venda de 3.860 metres quadrats en els que distribuirà les seves seccions d’alimentació i frescos al tall, moda, electrodromèstics, basar, drogueria, perfumeria, celler i, a més, comptarà amb una cafeteria annexa de 300 metres de superfície.

Amb això, Family Cash assolirà un total de 46 punts de venda a Espanya i Andorra convertint-se la nova botiga de Tarragona en la segona obertura d’aquest exercici 2025.

El Famly Parc comptarà amb altres operadors que s’instal·laran al recinte com JYSK, cadena especialitzada en mobiliari i decoració d’origen danès; Fitnes Park, un gimnàs d’última generació; la botiga de productes per a la llar i lleure MGI; la firma de moda esportiva Joma i la cadena especialitzada en equipació de la llar All Of Home. Encara que, això sí, el gran protagonista serà l’hipermercat Family Cash, que ocuparà més de 5.500 m² i actuarà com a botiga principal del complex.