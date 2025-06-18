Comerç
Així evolucionen les obres del nou centre comercial de Tarragona: obrirà al juliol
L’espai, de 40.000 m², comptarà amb la cadena de supermercats més barata d’Espanya i 690 places de pàrquing
Les obres del nou centre comercial de Tarragona, anomenat Family Park, continuen avançant per tenir tot llest per a la seva inauguració, que es preveu que es produeixi el proper mes de juliol. De fet, els operaris ja perfilen els darrers detalls i, fins i tot, es poden veure els rètols penjats de diferents botigues.
Entre els operadors que s’instal·laran al recinte destaquen noms com JYSK, cadena especialitzada en mobiliari i decoració d’origen danès; Fitness Park, un gimnàs d’última generació; la botiga de productes per a la llar i lleure MGI; la firma de moda esportiva Joma i la cadena especialitzada en equipament de la llar All Of Home. Encara que, això sí, el gran protagonista serà l’hipermercat Family Cash, que ocuparà més de 5.500 m² i actuarà com a botiga principal del complex.
Family Cash, considerada per l’OCU com la cadena de supermercats més barata d’Espanya, lidera aquesta nova proposta comercial amb una aposta per la proximitat i els preus baixos. En total, el centre comptarà amb 10 locals comercials i, a poques setmanes de la seva inauguració, ja té comercialitzat el 80% del seu espai.
El nou centre comercial de Tarragona està ubicat al costat del barri de Campclar, amb accés directe des de l'N-340, i neix amb la voluntat de convertir-se en un referent comercial i de lleure per als veïns de la ciutat i el seu entorn. Amb una inversió de 14 milions d’euros per part del Grupo Family Cash i 4 milions més dels operadors, el parc comercial comptarà amb una Superfície Bruta Alquilable de 14.000 m².
El nou complex generarà 150 nous llocs de treball, gràcies en part a l’hipermercat Family Cash, que ja ha iniciat el procés de selecció de personal per cobrir múltiples perfils: des de personal de carnisseria, peixateria i xarcuteria, fins fleca, fruiteria, caixes, reposició i neteja. El procés segueix actiu a través del portal web de la companyia.
Dissenyat per l’estudi Transproject i construït per l’empresa Seranco S.A., el projecte ha estat concebut en una sola planta per facilitar la comoditat del visitant. A més, s’habilitaran més de 690 places d’aparcament, incloent 17 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, la qual cosa reforça l’aposta per un model de centre comercial modern i funcional.
Tarragona
Les botigues que obriran al nou centre comercial de Tarragona
Daniel Cabezas Ramírez