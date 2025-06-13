Comerç
Les botigues que obriran al nou centre comercial de Tarragona
L’espai, de gairebé 40.000 m², estarà equipat amb més de 690 places de pàrquing i diversos espais comercials
El nou centre comercial de Tarragona, anomenat Family Park i que obrirà les seves portes el proper mes de juliol, ja té confirmades algunes de les marques que formaran part de la seva oferta comercial. Entre els operadors que s’instal·laran al recinte destaquen noms com JYSK, cadena especialitzada en mobiliari i decoració d’origen danès o Fitness Park, un gimnàs d’última generació.
D’altra banda, també estarà present la botiga de productes per a la llar i lleure MGI, la firma de moda esportiva Joma, i la cadena especialitzada en equipament de la llar All Of Home. Encara que, això sí, el gran protagonista serà l’hipermercat Family Cash, que ocuparà més de 5.500 m² i actuarà com a botiga principal del complex.
Family Cash, considerada per l’OCU com la cadena de supermercats més barata d’Espanya, lidera aquesta nova proposta comercial amb una aposta per la proximitat i els preus baixos. En total, el centre comptarà amb 10 locals comercials i, a poques setmanes de la seva inauguració, ja té comercialitzat el 80% del seu espai.
El nou centre comercial de Tarragona està ubicat al costat del barri de Campclar, amb accés directe des de l'N-340, i neix amb la voluntat de convertir-se en un referent comercial i de lleure per als veïns de la ciutat i el seu entorn. Amb una inversió de 14 milions d’euros per part del Grupo Family Cash i 4 milions més dels operadors, el parc comercial comptarà amb una Superfície Bruta Alquilable de 14.000 m².
El nou complex generarà 150 nous llocs de treball, gràcies en part a l’hipermercat Family Cash, que ja ha iniciat el procés de selecció de personal per cobrir múltiples perfils: des de personal de carnisseria, peixateria i xarcuteria, fins fleca, fruiteria, caixes, reposició i neteja. El procés segueix actiu a través del portal web de la companyia.
Dissenyat per l’estudi Transproject i construït per l’empresa Seranco S.A., el projecte ha estat concebut en una sola planta per facilitar la comoditat del visitant. A més, s’habilitaran més de 690 places d’aparcament, incloent 17 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, la qual cosa reforça l’aposta per un model de centre comercial modern i funcional.