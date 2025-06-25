Societat
La marca de cervesa creada per dues bessones de Tarragona
La clientela pot conèixer com s’elabora cada cervesa, assistir a tastos dirigits o participar en esdeveniments especials
Twins Craft Beer és el nom del projecte que fa ja uns anys van treure endavant Núria i Montse Yago, dues germanes bessones de Tarragona que van convertir així la seva passió per la cervesa artesana en un negoci amb personalitat. Després d’estudiar un màster en Nutrició i Tecnologia Alimentària a Manchester, van tornar a la seva ciutat natal amb una idea clara: crear una marca pròpia de cervesa i obrir un espai on compartir-la amb el públic.
El resultat ha estat una doble emprenedoria que combina una microcerveseria amb bar gastronòmic al centre de Tarragona. Sota una estètica sòbria i acollidora, el seu local s’ha consolidat com un punt de trobada per a aquells que valoren el producte de proximitat, l’elaboració cuidada i l’atenció directa. Les germanes no només porten a terme les receptes, també estan al capdavant del dia a dia, servint, recomanant i organitzant activitats temàtiques.
Montsià
La platja de Tarragona de sorra fina que està envoltada d’arrossars i eucaliptus
Daniel Cabezas Ramírez
Twins Craft Beer ofereix actualment quatre cerveses pròpies, elaborades al seu obrador, que mariden amb una carta de tapes dissenyada per complementar cada estil. Des de plats clàssics com croquetes i ales de pollastre fins opcions més creatives i veganes, el menú busca l’equilibri perfecte entre sabors coneguts i combinacions pensades per a realçar cada beguda.
Més enllà del producte, el que distingeix el projecte de les germanes Yago és el seu enfocament artesanal i proper. La clientela pot conèixer de primera mà com s’elabora cada cervesa, assistir a tastos dirigits o participar en esdeveniments especials, com edicions commemoratives o tallers d’introducció al món cerveser. Tot, amb el segell de qualitat i formació que han conreat des dels seus anys d’estudi fins avui.
Priorat
El poble de Tarragona conegut per molts com la Nova York rural
Daniel Cabezas Ramírez
Montse va complementar la seva formació amb un màster en Ciència i Tecnologia de la Cervesa a la URV, el que les ha permès mantenir el control del procés des de l’inici. Aquesta base tècnica, combinada amb una visió empresarial realista i local, ha estat clau per desenvolupar una marca sòlida en un mercat que, després de l’auge inicial de les cerveses artesanes, ha començat a estabilitzar-se.
Encara que la major part del volum se serveix al seu local, Twins Craft Beer també es comercialitza en botigues especialitzades, fires i esdeveniments. La venda per emportar, especialment durant la temporada turística, ha crescut de forma notable. Tanmateix, el que més valoren els seus seguidors és l’experiència directa: una cervesa amb nom anglès, però amb ànima tarragonina i una història que fermenta entre barrils, cuina casolana i tracte familiar.