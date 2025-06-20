Societat
El poble de Tarragona conegut per molts com la Nova York rural
Aquest municipi destaca per la seva peculiaritat arquitectònica i per les impressionants vistes que ofereix
La Vilella Baixa, un petit municipi del Priorat, és conegut per molts com 'la Nova York rural’. Encara que en aquesta comarca tot gira entorn del vi i els paisatges muntanyosos, aquest poble destaca per la seva peculiaritat arquitectònica.
Les seves altíssimes cases, construïdes sobre el barranc d’Escaladei, ofereixen una panoràmica que, en la seva modèstia, recorda als gratacels de la Gran Poma. Amb els seus edificis que no superen els vuit pisos, la Vilella Baixa ofereix vistes impressionants que han provocat la comparació amb Manhattan.
Encara que a primera vista pot semblar que la comparació entre la Gran Poma i aquest tranquil racó del Priorat manca de sentit, la veritat és que Vilella Baixa, amb les seves altíssimes cases construïdes al llarg d’un barranc, ofereix una panoràmica que remet a la imatge dels gratacels de Manhattan.
Per què la Vilella Baixa és la Nova York del Priorat?
A diferència d’altres pobles del Priorat, que es caracteritzen per cases de baixa altura i una sensació de calma rural, Vilella Baixa destaca pels seus edificis verticals. Aquesta particularitat és el que li ha valgut el sobrenom, ja que, malgrat la seva mida modesta, les seves cases ofereixen una perspectiva sorprenent. La comparació amb Nova York, famosa pels seus gratacels que semblen tocar el cel, és, sens dubte, una imatge provocativa que convida a descobrir aquest pintoresc municipi.
El poble, situat a l’est del Priorat, és també un lloc de gran bellesa natural i cultural. Als seus voltants, els viatgers poden gaudir d’impressionants rutes de senderisme, així com de la seva rica herència històrica. Entre els punts més destacats es troba el Pont de Pedra, la Plaça de l’Església de Sant Joan Baptista, i el curiós ‘Carrer que no passa’, que encara conserva vestigis medievals.
Baix Camp
La urbanització d’un poble de Tarragona que sembla que sigui els Estats Units
Daniel Cabezas Ramírez
Què fer a 'la Nova York rural’
A més del seu atractiu arquitectònic, la Vilella Baixa és ideal per als amants del senderisme. Cinc itineraris senyalitzats permeten explorar l’entorn natural del municipi, mentre es gaudeixen de vistes espectaculars de les vinyes i muntanyes circumdants.
Per a aquells que busquen una mica més de sabor local, diversos cellers familiars ofereixen visites guiades, on els visitants poden aprendre sobre l’elaboració de vins de la Denominació d'Origen Qualificada Priorat, que és famosa per la seva qualitat.
Baix Penedès
El carrer que divideix dues províncies: uns veïns són de Tarragona i els altres de Barcelona
Daniel Cabezas Ramírez
Un lloc que et farà mirar cap amunt
Així doncs, la Vilella Baixa és, sens dubte, un destí únic al Priorat, on la bellesa de la naturalesa i l’arquitectura tradicional es fusionen amb un paisatge que, malgrat les diferències, recorda a la majestuositat dels grans centres urbans.
Amb el seu encant rural, el seu ric patrimoni i les seves impressionants vistes, aquest poble és un lloc que convida a mirar cap amunt, com si estiguéssim al cor de Manhattan, però amb la tranquil·litat i el sabor del Priorat.