La platja de Tarragona de sorra fina que està envoltada d’arrossars i eucaliptus
Al cor del Delta de l’Ebre es troba la Platja dels Eucaliptus, un racó pràcticament verge. Situada al terme municipal d’Amposta, a la província de Tarragona, aquesta extensa platja de sorra clara és un veritable refugi per a aquells que busquen escapar-se de la bullícia i submergir-se en la naturalesa en estat pur.
Amb gairebé cinc quilòmetres de longitud i 200 metres d’ample, aquesta platja destaca no només per la seva amplitud, que permet gaudir del mar sense aglomeracions, sinó per l’entorn natural que l’embolica. El seu nom no és casualitat: el sorral està flanquejat per densos boscos d’eucaliptus i envoltat d’immensos arrossars, elements que formen un paisatge insòlit al litoral mediterrani.
Aquest enclavament forma part del Parc Natural del Delta de l’Ebre, un espai protegit que acull una rica biodiversitat. Malgrat el seu valor ecològic i escènic, la Platja dels Eucaliptus roman relativament poc freqüentada pel turisme massiu, fet que ha permès preservar el seu caràcter salvatge i la seva atmosfera tranquil·la.
Als peus d’aquesta platja es poden gaudir de vistes privilegiades: en els dies clars, l’horitzó ofereix postals naturals que arriben fins al Parc Natural dels Ports i la serra del Montsià. Aquest espectacle visual, juntament amb el contrast entre els camps d’arròs i els arbres aromàtics, converteix la zona en una de les més fotogèniques del litoral català.
Encara que es tracta d’un paratge verge, la Platja dels Eucaliptus disposa d’alguns serveis bàsics. Compta amb una zona habilitada per a gossos i alguns càmpings propers. Tanmateix, no hi ha papereres ni equipaments urbans convencionals, pel que els visitants han de ser especialment respectuosos amb l’entorn i emportar-se qualsevol residu que generin.
L’accés és senzill, ja que es pot arribar des de la carretera del Poble Nou del Delta o per la via coneguda com la carretera dels Eucaliptus. Aquesta platja és una joia amagada del litoral tarragoní, perfecta per a aquells que valoren el silenci, la naturalesa i l’autenticitat d’un entorn pràcticament intacte.