Una soltera de Tarragona, en veure a la seva cita a First Dates: «Sembla que acaba de sortir de catequesi»
La cita de Lola era Alberto, un barceloní que afirmava haver sigut stripper i presumia d’un passat sentimental agitat
El restaurant més romàntic de la televisió, First Dates, tornava a comptar aquest dilluns passat, 16 de juny, amb la participació d’una tarragonina. El programa de Cuatro va rebre a una nova tanda d’aspirants a l’amor, entre ells Lola, una creadora de contingut de Tarragona de 43 anys que no va passar desapercebuda ni per a Carlos Sobera ni per a la seva cita.
Amb un estilisme cridaner i un discurs carregat d’humor, Lola es presentava com «l’influencer amb menys seguidors del món», assegurant comptar amb només 1.400 seguidors. Encara que reconeixia que l’amor no estava entre les seves prioritats, acceptava l’experiència amb naturalitat: «Fa que no mossego el llit...», deia amb to irònic.
La cita de Lola era Alberto, un barceloní de 52 anys que afirmava haver sigut stripper i presumia d’un passat sentimental agitat: «En aquella època em vaig ficar al llit amb dues mil dones», relatava sense embuts. Tanmateix, la primera impressió entre ambdós no va ser del tot positiva. En veure-ho, Lola no va poder evitar un comentari que marcaria el to de tota la vetllada: «Sembla que acaba de sortir de catequesi o de missa».
Durant el sopar, les diferències entre els dos es van fer més evidents. Mentre ell parlava dels beneficis de l’esport i la seva trajectòria com a figurant, ella defensava el seu estil de vida menys actiu: «No m’agrada córrer perquè tinc els pits molt grans i no mola», explicava amb naturalitat. Alberto, per la seva part, opinava que la seva companya tenia una manera d’expressar-se «una mica bruta».
La conversa es va desviar cap a temes més íntims, on va quedar clar que tampoc no compartien gaires afinitats. Alberto es vantava d’haver complert gairebé totes les seves fantasies sexuals, mentre que Lola confessava que els seus desitjos eren bastant més simples: «Jo soc molt bàsica, fer-ho en un ascensor, per exemple», assenyalava. Fins i tot va compartir una anècdota sobre una ocasió en la que va intentar fer-ho a la platja i els van robar.
Com era d’esperar, l’espurna no va arribar a encendre’s entre els dos, i la decisió final va ser mútua. «Em costa imaginar-te d'stripper, m’havia d’haver portat una bíblia», va sentenciar Lola, que va deixar clar que no hi hauria segona cita. Alberto va coincidir en la seva valoració, i ambdós es van acomiadar de forma cordial, desitjant-se sort en futures experiències amoroses.