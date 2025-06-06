Societat
La capella secreta de Tarragona que està amagada en un claustre i no tothom coneix
Aquesta capella és una joia que, malgrat el seu valor patrimonial, roman pràcticament invisible per al gran públic
Al cor de Tarragona, entre carrers que respiren història i estructures monumentals, s’oculta un petit tresor arquitectònic que moltes vegades no està present a les guies turístiques. Es tracta de la capella de Sant Pau del Seminari, una joia del romànic tardà que, malgrat el seu valor patrimonial, roman pràcticament invisible per al gran públic. Ubicada dins del Seminari Pontifici, aquesta construcció del segle XIII ha quedat eclipsada per l’arquitectura posterior que l’envolta, convertint-se en un secret guardat entre murs de pedra.
Lluny de qualsevol façana cridanera, la capella amb prou feines mesura vuit metres de llarg, fa uns tres d’ample, i destaca per la senzillesa del seu disseny. La seva estructura rectangular, d’una sola nau sense afegits, respon als cànons més sobris de l’estil romànic.
Tanmateix, als seus murs s’amaguen detalls fascinants, com capitells corintis en columnes adossades i una sèrie d’arcuacions cegues que rematen les parets exteriors amb ritme i elegància. Aquestes motllures no només decoren, també van protegir la pedra del desgast durant segles.
L’interior, encara que auster, conserva una bellesa serena. Les voltes de creueria i les claus ornamentades amb figures simbòliques, com un ocell o una flor, mostren la mestria dels artesans medievals. Els arcs, sustentats sobre mènsules encastades, creen una sensació d’harmonia i solidesa que connecta aquesta capella amb el claustre de la catedral, amb el qual probablement comparteix influències estilístiques i fins i tot origen de taller.
La seva història és tan misteriosa com la seva ubicació. Documents del segle XIII ja fan referència a Sant Pau, vinculant-la a funcions assistencials en l’entorn religiós: allà treballaven clergues que cuidaven de canonges malalts. Amb la construcció del Seminari Pontifici a finals del segle XIX, la capella va quedar literalment engolida pel nou complex. El que abans s’obria a un carreró avui desaparegut —l’antic carrer de Sant Pau—, ara només és accessible des de l’interior del pati del seminari.
A aquesta discreció se suma una llegenda que atorga encara més mística al lloc: segons antics textos, es creia que l’apòstol Pablo havia predicat sobre la mateixa roca on es va alçar la capella. Encara que aquesta teoria no està confirmada, sí que contribueix a l’aura espiritual que encara es respira al recinte. Amb tot, resulta paradoxal que un dels testimonis més antics del romànic a Tarragona hagi quedat ocult precisament per l’evolució de l’espai religiós que l’hauria de preservar.