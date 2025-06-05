El poble de Tarragona amb una de les platges de moda durant l’estiu

Societat
Amb l’arribada de l’estiu, els destins costaners es consoliden com una de les opcions més atractives per a aquells que busquen descans, diversió i connexió amb el mar. En aquest context, Comarruga, una localitat pertanyent al municipi del Vendrell, destaca com un dels enclavaments més complets de la Costa Daurada.
La seva platja, extensa i equipada, juntament amb una variada oferta d’activitats, el converteixen en un destí molt apreciat tant per turistes nacionals com internacionals. La platja de Comarruga ofereix més de dos quilòmetres de sorra fina i daurada, amb una amplada propera als cent metres, fet que permet gaudir còmodament de jornades sota el sol o practicar esports aquàtics com el surf o el pàdel surf.
Un dels grans atractius naturals de Comarruga és el Riuet, un petit afluent d’aigües cristal·lines amb propietats mineromedicinals. El doctor August Pi, especialista en hidrologia mèdica, va destacar l'any 1919 que aquestes aigües disposen de característiques termals, clorurades, bromurades i gairebé isotòniques, beneficioses per al benestar físic.
A més, la zona comta amb un espai únic de conservació: la Reserva Marina de la Masía Blanca. Aquest entorn submarí protegit acull una àmplia diversitat d’espècies marines pròpies del litoral català. El seu fons marí, amb un pendent suau i una composició de sorra fina, ofereix condicions ideals per a la pràctica de l'snorkel i l’observació de la vida aquàtica. La creació d’aquesta reserva respon a la necessitat de protegir un ecosistema fràgil i essencial per a l’equilibri ambiental de la costa.
Durant els mesos estivals, Comarruga es transforma en un nucli vibrant amb una agenda carregada d’activitats. Des de festivals de música a la platja fins mercats artesanals, passant per esdeveniments culturals i exhibicions a l’aire lliure. Aquesta combinació entre naturalesa, salut, lleure i cultura converteix el poble en una opció irresistible per a aquells que busquen una mica més que sol i mar.
Arribar a Comarruga des de Tarragona és senzill. La localitat es troba a menys de 40 minuts amb cotxe per l’AP-7 o la carretera N-340. També és possible accedir en tren mitjançant la línia de Rodalies R2 o R4, amb una parada directa a l’estació de Sant Vicenç de Calders, situada a pocs minuts del centre de Comarruga i de la seva platja.