Societat
El poble de Tarragona amb el nom més curt: té només tres lletres
Aquest pintoresc municipi ha estat testimoni de segles d’història, incloent assentaments ibers, romans i àrabs
Bot, un petit municipi de la comarca de la Terra Alta a Tarragona, destaca per ser el poble amb el nom més curt de la província, ja que només té tres lletres. Tanmateix, la seva mida no li resta importància, ja que està ple d’història, encant i bellesa natural. Ubicat al costat del riu Canaletes, Bot és conegut no només pel seu nom, sinó també pel seu extraordinari patrimoni i la seva rica herència històrica.
Un nom breu amb molta història
Aquest pintoresc municipi ha estat testimoni de segles d’història, incloent assentaments ibers, romans i àrabs. La seva fortalesa estratègica va atreure a aquestes civilitzacions, però va ser durant l’Edat Mitjana quan Bot va viure la seva expansió més important, sent repoblat sota domini cristià. Avui dia, és un dels destins més tranquil·ls i autèntics de Catalunya.
Baix Camp
El poble de Tarragona amb un campament militar abandonat amb capacitat per a 5.000 soldats
Daniel Cabezas Ramírez
El riu Canaletes ha estat una font vital per als habitants de Bot des de temps antics, el que va contribuir al seu assentament en aquesta zona. A més, la regió és famosa per la seva producció vitivinícola, especialment per la seva garnatxa, el que converteix Bot en un excel·lent destí per als amants de l’enoturisme. Els cellers familiars de la zona ofereixen als visitants l’oportunitat de conèixer el procés d’elaboració del vi i gaudir d’un tast dels seus millors caldos.
Patrimoni històric i arquitectura
Bot disposa de diversos monuments que reflecteixen la seva rica història. L’església de Sant Blai, construïda al segle XVII, és un dels seus edificis més representatius, amb tocs renaixentistes i gòtics. La casa Paladella, una construcció senyorial que barreja l’estil gòtic amb el clàssic, és un altre dels punts d’interès arquitectònic que atreu els turistes.
L’entorn natural que envolta Bot és un altre dels seus grans atractius. Envoltat de muntanyes i paisatges impressionants, el municipi ofereix una experiència única per a aquells que busquen escapar-se de la bullícia de les ciutats. El Parc Natural dels Ports, proper a la localitat, és ideal per al senderisme, i la Via Verda de la Terra Alta, un antic tram ferroviari reconvertit en ruta cicloturista, connecta Bot amb altres localitats i permet disfrutar del paisatge a un ritme relaxat.
Priorat
El poble de Tarragona construït entre les roques d’una muntanya
Daniel Cabezas Ramírez
Entre els llocs més recomanats per visitar es troben el Forat de la Donzella, l’ermita de Fontcalda, i les Olles del riu Canaletes, entre d’altres.
Com arribar a Bot
Accedir a Bot és fàcil des de Tarragona i Barcelona. El viatge des de Tarragona és d'aproximadament 1 hora i 15 minuts per la carretera N-420, mentre que des de Barcelona el trajecte és d’unes 2 hores i 25 minuts per les carreteres C-32 i N-420.