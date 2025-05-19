Societat
Tarragona, un dels millors llocs d’Espanya on veure el gran eclipsi solar total de 2026
National Geographic indica que Tarragona gaudirà de l’eclipsi en la seva fase més impressionant
Tarragona serà un dels llocs més privilegiats d’Espanya per veure el gran eclipsi solar total del 12 d’agost de 2026, un fenomen astronòmic que no es repetirà al país durant dècades. En concret, la zona de les Muntanyes de Prades oferirà unes condicions excepcionals per a l’observació, atraient turistes, astrònoms i amants del cel de tot el món.
L’eclipsi serà visible en la seva totalitat des de diversos llocs de la Península, amb la Lluna ocultant per complet el disc solar durant uns segons, just abans del capvespre. A Espanya, el fenomen començarà a notar-se de forma parcial a partir de les 19:30 hores, i assolirà el seu punt màxim entre les 20:27 i les 20:32 hores, depenent de la ubicació, moments abans de la posta del sol.
Conca de Barberà
La franja de totalitat travessarà nombroses comunitats, com Galícia, Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Aragó, Comunitat Valenciana, el sud de Catalunya i les illes Balears. També podrà veure’s parcialment a la resta del país. En total, 26 capitals de província —entre elles Tarragona— gaudiran de l’eclipsi en la seva fase més impressionant, encara que amb una durada inferior als dos minuts.
Tal com ha destacat National Geographic, el Parc Astronòmic de Prades, situat entre les comarques tarragonines del Baix Camp, Alt Camp, Priorat i Conca de Barberà, serà un dels millors punts per observar l’eclipsi. La zona ja ha començat a registrar un augment en les reserves hoteleres davant de la previsió d’una alta afluència de visitants.
Tarragona
Gràcies a la seva altitud, la seva escassa contaminació lluminosa i el seu horitzó net, aquest enclavament natural s’està posicionant com un dels epicentres de l’astroturisme a Catalunya. A més, s’espera que s’organitzin activitats de divulgació científica i observació guiada durant els dies previs i posteriors a l’esdeveniment.
Encara que la durada màxima de l’eclipsi a Espanya no superarà els 2 minuts —amb Oviedo assolint el registre més important, d’1 minut i 48 segons—, l’experiència promet ser inoblidable. Tarragona, amb els seus paisatges naturals, la seva aposta pel turisme astronòmic i la seva ubicació estratègica, serà sens dubte un dels millors escenaris per viure aquest fenomen únic sota les estrelles.