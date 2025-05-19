Televisió
Un solter de Tarragona, impressionat per la musculatura de la seva cita a First Dates: «Estàs molt forta»
Miquel va confessar que havia explorat altres models afectius, com el poliamor o les relacions obertes
La cita entre Miquel i Carla en el programa First Dates no va passar desapercebuda, especialment per la connexió que ambdós compartien amb el món de l’esport. Ell, natural de Tarragona, va arribar al restaurant amb una trajectòria de 16 anys entrenant i una passió evident pel culturisme, disciplina en la qual, fins i tot, havia competit a nivell amateur.
La seva cita, Carla, de 25 anys, també és una gran aficionada al gimnàs. Tant, que assegura que el seu físic delata quantes hores li dedica a l’entrenament. De fet, li agrada que li reconeguin el seu esforç: «La gent em diu que estic molt forta, i m’encanta».
Tarragona
La decepció d’una tarragonina a First Dates: «Estic acostumada a estar amb escortes de famosos»
Daniel Cabezas Ramírez
En veure a Miquel, li va semblar un noi agradable, i ràpidament van començar a parlar de les seves respectives professions. Tanmateix, just quan ella estava a punt de preguntar-li per la seva rutina d’entrenament —un tema fonamental per a ella en una parella— la cambrera Laura Boado els va interrompre per portar-los a la taula.
Ja asseguts, Miquel va trencar el gel dient-li a Carla que estava molt forta, qui va agrair els elogis. Al llarg del sopar, ell va compartir alguns detalls personals, com el seu divorci, la seva vida actual a Sabadell i el seu amor pels animals, un fet que ella va valorar especialment, ja que s’havia criat envoltada de cavalls, gallines i oques.
Tanmateix, no tot va ser harmonia. Miquel va confessar que després del seu divorci havia explorat altres models afectius, com el poliamor o les relacions obertes. Carla, ferm en les seves creences, es va mostrar clarament en desacord: «No pots estimar a més d’una persona, això és perquè no estimes a ningú», va sentenciar.
Reus
Un solter de Reus, quan va saber qui era la seva cita a First Dates: «Conec a tota la seva família»
Daniel Cabezas Ramírez
En el reservat, la conversa va girar cap a la música. Ambdós van coincidir en el seu gust pel techno i, fins i tot, van parlar d’assistir junts a algun festival. Carla li va mostrar algun pas de música urbana, encara que Miquel va reconèixer que no va sentir una atracció immediata. Malgrat això, va expressar interès en continuar coneixent-la.
El sopar va finalitzar amb Miquel pagant el sopar, convençut que podrien tornar a veure’s. Tanmateix, Carla va ser honesta: encara que ell li havia caigut molt bé, no havia sentit aquesta atracció que necessitava. Miquel, per la seva part, va intuir que la seva visió sobre les relacions havia influït, però ella va aclarir que no era per això, ja que ho considerava part del seu passat.