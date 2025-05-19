Societat
El poble de Catalunya més barat per comprar una casa és a Tarragona: habitatges des de 20.000 euros
Aquest municipi s’ha posicionat com el més econòmic de tot Catalunya per adquirir una propietat
En un context on accedir a un habitatge digne s’ha tornat cada vegada més complicat per l’escalada de preus immobiliaris, encara queden racons a Catalunya on és possible trobar algunes gangues. Un d’aquests llocs és Santa Coloma de Queralt, a la comarca de la Conca de Barberà, que es posiciona com el municipi més econòmic de tota la comunitat autònoma per adquirir una propietat.
Segons dades del portal Idealista el preu mitjà per metre quadrat en aquesta localitat es troba sobre els 487 euros, una xifra significativament per sota de la mitjana regional. De fet, a l’octubre de l’any passat es va registrar un mínim històric de 457 euros per metre quadrat, reflex d’una caiguda puntual que podria deure’s a factors estacionals o variacions momentànies en l’oferta del mercat.
Aquest tipus d’oscil·lacions no necessàriament marquen una tendència a llarg termini, especialment en zones on les transaccions immobiliàries no són gaire nombroses. En mercats petits com el de Santa Coloma de Queralt, l’entrada d’alguns habitatges a preus especialment baixos —com cases per 20.000 euros que requereixen rehabilitació— pot alterar de forma considerable la mitjana general.
Tarragona
El poble més bonic d’Espanya per visitar a l’estiu està a una hora i mitja de Tarragona
Daniel Cabezas Ramírez
Un lloc amb història medieval i tradicions vives
Més enllà dels seus preus assequibles, Santa Coloma de Queralt destaca pel seu valor patrimonial i el seu entorn tranquil. Amb aproximadament 2.800 habitants, aquest poble ofereix una interessant combinació d’història medieval, arquitectura religiosa i tradicions vives.
Un dels principals atractius és el seu nucli històric, que conserva part de les antigues muralles del segle XIII i quatre dels seus portals originals: el de Santa Coloma, el de Sanou o de Cervera, el de Santa María i el del Martí. El Castell dels Comtes de Queralt i l’Església de Santa María són alguns dels monuments més destacats.
A tot això se suma la seva ubicació privilegiada, ja que aquest municipi es troba a menys d’una hora amb cotxe de Tarragona i a poc més d’una hora de Barcelona, fet que el converteix en una opció viable per a aquells que busquen escapar-se de l’atrafegament urbà sense perdre del tot el vincle amb les principals ciutats de Catalunya.