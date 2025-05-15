Gastronomia
El segon millor entrepà de Catalunya s'elabora a Tarragona
Una creació gastronòmica amb carrilleres guisades i Parmigiano Reggiano situa Tarragona entre l’elit dels entrepans a Espanya
Tarragona està d’enhorabona. L'entrepà "Legado y Raíces", creat pel bar Bocho, ubicat al carrer August de la ciutat, ha estat escollit com el segon millor entrepà de Catalunya i reconegut per el II Campionat d’Espanya de Bocatas, on han participat un total de 130 propostes gastronòmiques d’arreu de l’estat.
Aquest espectacular entrepà s'elabora amb carrilleres guisades a foc lent, Parmigiano Reggiano, ceba encurtida en vinagre de Chardonnay i aromàtics, maionesa casolana i un pa de vidre artesanal, supercruixent. Més que una combinació d’ingredients, “Legado y Raíces” és una declaració d’amor a la cuina i un homenatge personal dels seus autors a aquells que els hi van transmetre la passió per aquest ofici, tal i com expliquen en la seva descripció de l'entrepà.
Tarragona
El millor entrepà d’Espanya podria fer-se a Tarragona: aquests són els dos candidats
Daniel Cabezas Ramírez
«Aquest bocata no és només un mos, és una història, una empremta dels qui m’han ensenyat a estimar la cuina i un acte d’agraïment a qui m’inspira cada dia», explica l'escrit del Bocho a la web del concurs.
El guanyador absolut del certamen ha estat l'entrepà “Mar y Tierra” del can gourmet, d’Eivissa, amb una proposta basada en roast beef cuinat a baixa temperatura, salsa de tonyina, Parmigiano Reggiano, tomàquet cherry semi-sec, rúcula i alcaparres en pols.
Pel que fa a Catalunya, el primer lloc se l’ha emportat “Tortizo”, un entrepà del restaurant Rebo de Sant Boi de Llobregat, que destaca per la seva original combinació al voltant del xoriço.
De Tarragona, també ha participat en el concurs l'Ol' Dirty Smash de la Ramba Vella. Ho va fer amb una proposta del llegendari Tascaman tarragoní Eduard Boada, que el local tarragoní va rescatar de la mà del seu propietari, Aitor Nieto: el Blanc i Negre.
Tarragona
Un entrepà tarragoní amb la signatura Boada competirà per rebre el premi al Millor d'Espanya
Pep Santos Alasà