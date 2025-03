Un entrepà servit a l'Old Dirty Smash, un local de la Rambla Vella de Tarragona, ha estat presentat per competir en un prestigiós concurs que escollirà el millor entrepà d'Espanya. Però aquest no és un entrepà qualsevol, ja que porta amb si una bonica història d'homenatge a una de les figures més emblemàtiques de la gastronomia tarragonina: Eduard Boada.

Aquest entrepà, que ha estat el més popular de la mítica Casa Boada, és una creació que va arribar a mans d'Eduard Boada gràcies a un antic soldat valencià que feia la mili a Tarragona tal com explica Aitor Nieto, propietari d'Ol'Dirty Smash i amic personal de l'enyorat tascaman tarragoní. Boada va aportar el seu toc personal i va convertir-lo en un referent gastronòmic de la ciutat. Avui dia, Nieto ha mantingut viva aquesta recepta i segons explica, continua sent l'entrepà més buscat i demandat del seu local.

L'entrepà es prepara torrant el pa a la planxa i afegint-hi tomàquet. Tot seguit, es treu la pell a la llonganissa, es xafa i es planxa. Mentrestant es preparen les mongetes, els rovellons, la ceba caramel·litzada i la botifarra negra. Finalment, s'hi afegeixen sal i pebre, formatge, pinyons, una picada d'all i julivert i es corona amb quatre patates xips. Els encarregats de l'elaboració d'aquest entrepà a l'Old Dirty Smash són els cuiners Oscar Castelao i Sherwin, qui mimen cada detall per mantenir l'essència de la recepta original.

Un homenatge especial

Aitor Nieto explica que la seva relació amb Boada va anar més enllà de la simple admiració. Després de molts anys com a client i de nombroses converses amb el mític tascaman de Tarragona, van establir una relació d’amistat. Quan Nieto va decidir obrir el seu segon negoci, Old Dirty Smash, va demanar permís a Boada per poder servir el seu entrepà més emblemàtic. Boada no només va acceptar, sinó que va esdevenir un mentor per a Nieto, compartint coneixements i experiències amb la seva humilitat característica.

L'entrepà es presentarà al concurs organitzat per Fenicia Marketing Gourmet, la mateixa agència que impulsa altres competicions com La Millor Hamburguesa d'Espanya i La Millor Pizza d'Espanya. L'objectiu del certamen és posar en valor l'entrepà i donar visibilitat als seus creadors. Els restaurants guanyadors d’aquest tipus de concursos solen experimentar un augment significatiu de vendes i notorietat.

Després de la mort d'Eduard Boada el passat desembre, Tarragona va perdre un dels seus grans referents gastronòmics. No obstant això, el seu llegat continua viu gràcies a l'estima dels tarragonins i a iniciatives com la de l'Old Dirty Smash. De fet, el local de la Rambla Vella compta amb set entrepans sota el nom de Boadas, en homenatge a la seva figura.

Ara, un dels seus entrepans més icònics buscarà el reconeixement a nivell estatal. Amb aquest gest, Nieto i el seu equip no només volen destacar en el concurs, sinó també retre un merescut homenatge a qui va ser un mestre de la gastronomia tarragonina. L'esdeveniment culminarà amb una final a la que es classificaran 15 entrepans segons les votacions del públic i un jurat. En aquesta final, un jurat professional decidirà Els Tres Millors Entrepans d'Espanya 2025.

Sigui quin sigui el resultat, l'entrepà de Casa Boada ja ha guanyat un lloc en el cor dels tarragonins i amants de la bona gastronomia.