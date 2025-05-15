Viral
Un pòster dels Xiquets de Tarragona a Vladivostok
Un jove aventurer que està anant amb un Fiat Marea de l'any 1998 fins al Japó, ha captat la curiosa estampa la ciutat més oriental de Rússia
Fabio Belmonte, més conegut a les xarxes socials com @volatadipeluca, és un jove aventurer de Barcelona que s’ha embarcat en una travessia singular: recórrer el continent euroasiàtic des de la Ciutat Comtal fins al Japó amb un Fiat Marea de 1998 que va comprar de segona mà per només 900 euros.
Des del primer quilòmetre, Belmonte ha documentat tot el trajecte a través de vídeos diaris que publica a les xarxes, guanyant-se una comunitat d’usuaris que segueix amb entusiasme cada pas del seu viatge. Ara mateix, després de múltiples incidents mecànics, trobades curioses i paisatges extraordinaris, es troba a Vladivostok, a l’extrem oriental de Rússia, molt a prop de la frontera amb la Xina i Corea del Nord.
És en aquesta etapa final del seu recorregut, mentre ultima els tràmits burocràtics per embarcar el cotxe en un ferri cap a Corea del Sud, que s’ha produït un moment tan curiós com emotiu: dins de l’oficina de Yuri, un local que l’ajuda amb el paperam, hi ha un pòster dels Xiquets de Tarragona penjat a la paret. Concretament, es tracta de la imatge del 3 de 9 amb folre carregat durant la diada de Santa Tecla de 2007 a la plaça de la Font, un símbol casteller inesperat a més de 9.000 km de casa.
La troballa ha generat sorpresa entre els seus seguidors, que no han trigat a comentar la coincidència. Un dels missatges amb més interaccions diu: «Lo de veure els Xiquets de Tarragona aquí no m’ho esperava».