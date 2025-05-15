Viral
«Cada dia que surt el sol, el nombre de ximples creix»: les virals respostes d'un restaurador del Vendrell a les ressenyes
Rafa, del bar Los Serrano de Sant Salvador, va defensar la seva política comunicativa al programa Espejo Público
Rafa, el responsable del bar Los Serrano de Sant Salvador, al Vendrell, s’ha convertit en un fenomen viral gràcies a la seva manera directa i sense filtres de respondre les crítiques rebudes a Google. El restaurador ha estat entrevistat al programa "Espejo Público", presentat per Susanna Griso, on va explicar el seu punt de vista sobre la seva manera de respondre als qui critiquen la seva forma de gestionar el seu negoci.
Durant l’entrevista, es van llegir algunes de les respostes que Rafa ha deixat a clients descontents. A un que afirmava que «l'amo, el pitjor del local. Normal que estigui sempre buit», Rafa contestava amb ironia: «El local està tancat fa més de dos mesos, si durant aquest temps estigués ple, jo alucinaria 'lumbreras'.»
Una altra crítica, que lamentava «preus elevats i racions petites», va rebre per resposta: «Cada dia que surt el sol, el nombre de ximples creix» Rafa va reconèixer que potser aquella resposta va ser fruit d’un «moment de calentada», però va justificar-la: «Si et ve una taula a ple estiu, sense reserva, a 20 metres de la platja, i els busques lloc, i a sobre et critiquen, doncs et calentes i contestes.»
En un altre cas, davant un comentari que afirmava que «el menjar era dolentíssim i car», la seva resposta va ser: «Serà per a nosaltres un autèntic honor no tornar-te a servir mai. Gràcies pel teu intent de sabotatge, gent com tu ens fa més importants.»
Preguntat per si aquest estil de resposta és habitual entre restauradors, Rafa va ser clar: «Jo contesto totes les ressenyes, sense excepció. Però hi ha crítiques que són mentides absolutes. Tinc una taula de tres persones i surten 14 ressenyes» explica, al que Susanna Griso afegeix «havien de tenir ganes».
Malgrat tot, Rafa també va compartir una experiència emotiva que li va tocar profundament: una parella amb un amic en cadira de rodes que va reconèixer el local després d’un accident que li havia provocat amnèsia. «Quan va baixar del cotxe va dir ‘Aquí he vingut jo fa temps”, i la seva dona, plorant, em va dir que no es recordava de res des de feia dos anys... menys d’això. Amb aquella ressenya vaig plorar» explica.
Ara, a banda de la seva oferta gastronòmica i la proximitat a la platja, molts clients s'acosten a Los Serrano només per comprovar les famoses respostes del Rafa.