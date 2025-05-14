Gastronomia
Cinc locals de Tarragona reconeguts per la seva excel·lent oferta de tapes
Aquests establiments tarragonins combinen cuina de qualitat, bon ambient i productes de proximitat
Tarragona és una ciutat que brilla pel seu atractiu turístic. A la seva riquesa patrimonial, varietat paisatgística i una àmplia oferta cultural i d'oci, s’hi suma una gastronomia vibrant que ofereix als visitants un ventall d’opcions per delectar el paladar.
Des de cuines d’arreu del món fins a plats tradicionals, la ciutat convida a gaudir d’una experiència culinària completa. En destaca especialment la cultura de les tapes, tan arrelada a la tradició espanyola, que permet degustar petites racions de gran qualitat a preus assequibles, sovint maridades amb una copa de vi del Priorat, el Penedès o d’altres denominacions d’origen de la demarcació.
El diari elPeriódico ha destacat cinc establiments de la ciutat per la seva excel·lent oferta gastronòmica vinculada al tapeig. Aquests locals han estat reconeguts per la seva qualitat, originalitat i compromís amb el bon menjar.
Bar La Botifarra
Situada al carrer Cardenal Cervantes, aquesta taverna és coneguda per les seves taules de formatges, embotits i torrades. El Periódico en destaca plats com la mousse de xampinyons a l’all amb llom al pebre vermell, salsa carbonara i ceba cruixent, o la cecina amb mousse de formatge. El local també ofereix una selecció de vins acurada i unes postres que no deixen indiferent.
10 de Tapas
Ubicat al carrer Torres Jordi, a la part baixa de la ciutat, el 10 de Tapas fa honor al seu nom amb una carta plena de tapes casolanes i saboroses. El Periódico ressalta clàssics com la truita de patates, les croquetes i les patates braves, tot acompanyat de bons vins i un ambient proper.
Coimbra Tarragona
A tocar de la dinàmica plaça Corsini i del Mercat Central, el Coimbra ofereix tapes elaborades amb productes de qualitat i una carta de vins destacada. Segons El Periódico, entre les propostes més celebrades hi trobem els ous trencats, l’ensalada, el llom baix (lagarto) amb pebrots, el cassó, els calamarsets i la botifarra.
Tárakon
La plaça del Fòrum és un epicentre del tapeig tarragoní, i el Tarakon n’és un dels referents. En un ambient animat, El Periódico en subratlla propostes com el pa de vidre, les croquetes, els embotits i l’escalivada, tot servit en racions pensades per compartir.
4 Latas Tarragona
Amb origen a Torredembarra, aquesta marca ha conquerit la plaça de la Font de Tarragona amb una oferta de tapes que s’han guanyat un lloc destacat a la gastronomia local. El Periódico posa el focus en els seus originals “bikinis” de gorgonzola amb pernil ibèric, sobrassada, formatge brie i mel.
