Història
Que hi fan dos nius de metralladores al Cap de Salou?
El Mirador del Po-roig també ha estat anomenat popularment com «la plaça de les dues tetes» per les protuberàncies que formen les dues cúpules
El mirador de la Punta del Po-Roig, conegut popularment com la plaça de les dues tetes per la forma peculiar de les seves dues cúpules, amaga una història sorprenent vinculada a la Guerra Civil espanyola. Un espai que, com recull l'edició en paper del Diari Més d'aquest dimecres 14 de maig, l’Ajuntament de Salou ha tret a licitació la seva renaturalització i adequació.
Les dues prominències hemisfèriques que donen nom popular al lloc no són merament decoratives: es tracta de dos nius de metralladores construïts durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939), quan el litoral tarragoní era considerat una zona estratègica de defensa per prevenir desembarcaments o atacs aeris. Aquestes estructures van ser erigides al Cap de Salou per les forces republicanes, preocupades per la protecció de la costa davant l’avenç de les tropes nacionals.
L’any 2021, els dos nius van ser declarats Béns Culturals d’Interès Local (BCIL), fet que va permetre la seva restauració i obertura al públic. Actualment, es poden visitar i es troben al bell mig del Camí de Ronda, entre la platja dels Capellans i la cala dels Llenguadets.
El doble niu de la Punta del Po-Roig presenta una estructura circular amb galeries subterrànies que connecten dues sales principals, antigament utilitzades com a magatzems de munició. Les cúpules sobresurten del terreny, i malgrat que l’accés original ha quedat ocult per la urbanització, el conjunt es troba en molt bon estat de conservació.
A més d’aquestes construccions, el municipi conserva altres restes defensives del mateix període, com les bateries de La Glorieta i La Talaia, així com un antic camí empedrat de subministrament que connectava les diverses posicions.