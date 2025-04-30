Diari Més

Ganxet Pintxo 2025: 31 tapes irresistibles per gaudir a Reus del 8 al 25 de maig

Una ruta gastronòmica amb sabor local i molta creativitat omple Reus amb 31 establiments i noves opcions de maridatge amb cervesa

Imatge del L’ou trencat de Gaudí de lla Terrrassa Gaudí.

Imatge del L’ou trencat de Gaudí de lla Terrrassa Gaudí.Gastronosfera

Pep Santos Alasà
Redactor

La Ganxet Pintxo 2025 tornarà a omplir els carrers de Reus de sabors i creativitat gastronòmica del 8 al 25 de maig. En la seva 24a edició, la ruta comptarà amb la participació de 31 establiments locals, que oferiran tapes elaborades amb productes de proximitat. El preu de cada tapa serà de 4 euros, incloent-hi un quinto o una canya d'Estrella Damm. Com a novetat d'enguany, per 20 cèntims més, es podrà optar per una cervesa Free Damm Torrada o Voll-Damm.

Aquestes son les tapes participants i els establiments on les pots trobar:

Imatge de les Mandonguilles Ganxetes de A Cullerades.

Mandonguilles Ganxetes

Mandonguilles casolanes amb sofregit de ceba, un toc de vermut i pasta d'avellanes de Reus.

- A Cullerades

📍 Plaça de Catalunya, 7

Imatge de l'Espardenya amb DO d'ADN Sistaré.

Espardenya amb denominació d’origen

Pa de pagès català amb anxoves de l’Escala, verdures de mercat i oli d’oliva verge extra DOP Siurana.

- ADN Sistaré

📍 Plaça de la Llibertat, 2

Imatge del Xoripà amb Chimichurri de l'Antiga Casa Coder.

Xoripà amb chimichurri

Baguette francesa amb llonganissa especiada, oli d’orenga i salsa chimichurri.

- Antiga Casa Coder

📍 Plaça del Mercadal, 16

Imatge de les Galtes de l'avia de l'As de Copes.

Galtes de l’àvia

Galtes de vedella estofades sobre patates gratinades amb ceba caramel·litzada i escuma de formatge de cabra.

- As de Copes

📍 Carrer de Racona, 1

Imatge del Sandvitx de ganxet del Bar El Castell.

Sandvitx de ganxet

Pa de brioix farcit de carn de vedella esfilagarsada cuinada a baixa temperatura amb vermut de Reus, salsa de mel i mostassa, crumble d’avellanes de Reus, acompanyat d’un xopet d’Almendrina.

- Bar El Castell

📍 Plaça del Castell, N° 8

Imatge del Plegat de pagès del Bar House Lleona.

Plegat de pagès

Massa de blat farcida de llonganissa, salsa romesco i mozzarella.

- Bar House La Lleona

📍 Carrer de Boule, 7

Imatge del Dekphos de Bar-Cafeteria del Centre d'Amics de Reus, la Libèl·lula.

Delphos

Trilogia de pasta farcida amb sàlvia, oli d’oliva de Siurana i parmesà.

- Bar-Cafeteria del Centre d’Amics de Reus, La Libèl·lula

📍 Raval de Robuster, 36

Imatge del Gotet de Tiramisú Casolà del Batticuore.

Gotet de tiramisú casolà

Tiramisú elaborat a casa amb mascarpone, galeta, ous, sucre, cacau i cafè.

- Batticuore

📍 Carrer d'Aleus, 1,

Imatge del Brioix Barbacoa del Buana.

Brioix barbacoa

Pa de brioix farcit amb costella de porc marinada i caramel·litzada amb vermut de Reus, cuinada a baixa temperatura, acompanyada de salsa barbacoa i calçot.

- Buana

📍 Carrer de Manresa, 5

Imatge del Caprici de formatge de cabra de la Braseria Bonarea.

Caprici de formatge de cabra

Bola de formatge de cabra farcida de botifarra i coronada amb melmelada de tomàquet sobre un llit d’ametlles.

- La Braseria bonArea

📍 Av. de Riudoms, 1A

Imatge de la Gamba vietnamita del Buidasacs.

Gamba vietnamita

Gamba coberta amb arròs verd vietnamita acompanyada de salsa de curri roig i llet de coco (sense gluten).

- Buidasacs

📍 Carrer del Pintor Bergadà, 7

Imatge del Pa de vidre amb escalivada i pernil ibèric.

Pa de vidre amb escalivada i pernil ibèric

Pa de vidre amb escalivada de km 0 i pernil ibèric.

- El Cafè de Reus

📍 Carrer del Metge Fortuny, 3

Imatge del Tira i estira de Cal Gallisà.

Tira i estira

Pa d’olives amb broqueta de pollastre adobat, ceba confitada, salsa de vermut de Reus i alga wakame.

- Cal Gallisà

📍 Plaça del Mercadal, 12

Imatge del Cruixent de cebiche de Cèntric Reus.

Cruixent de cebiche

Arròs de sushi arrebossat, cebiche de llardons amb ceba morada, tomata pera, llima i maionesa d’alga nori.

- Cèntric Reus

📍 Carrer de la Mar, 34

Imatge de la Mousse de maduixa coberta de xocolata blanca.

Mousse de maduixa coberta de xocolate blanc

Base de mousse de maduixa amb crema namelaka i cobertura blanca de xocolate Opalys amb vainilla.

- Confiteria Poy

📍 Raval de Jesús, 8

Imatge del Cebiche tropical del Racó de JP.

Cebiche tropical

Cebiche tropical de corbina, alvocat, mango i ceba morada marinat amb llima i un toc de coriandre.

- El Racó de JP

📍 Plaça de les Basses, 2

Imatge del Pintxo Flaps del Flaps Cafè.

Pintxo Flaps

Truita de panís farcida de carn de vedella, albergínia caramel·litzada i 4 formatges (mozzarella, gouda, cheddar i edam).

- Flaps Cafè

📍 Carrer de Pubill Oriol, 4

Imatge del Tartar de Fuet del Jardí de la Casa Rull.

Tartar de fuet

Tartar de fuet amb cogombre, tàperes, ceba, salsa Perrins, mostassa i rovell d’ou pasteuritzat, servit amb un panet i una pipeta de vermut de Reus.

- El Jardí de Casa Rull

📍 Carrer de Sant Joan, 27

Imatge de l'Hamburguesa de Carxofa de La Presó.

Hamburguesa de carxofa

Pa de llet de casa Huguet amb hamburguesa de carxofa, salsa kebab i pernil cruixent.

- La Presó

📍 Carrer de la Presó, 7

Imatge de la Broqueta Mixta amb la nostra salsa de La Terrassa.

Broqueta mixta amb la nostra salsa

Broqueta de botifarra i pollastre amb la nostra salsa i patates fregides.

- La Terrassa 

📍Plaça Peixateries, 7

Imatge de la Cachapita veneçolana de Lima & Mango.

Cachapita veneçolana

Truita esponjosa de panís amb mantega, carn esfilagarsada i formatge llatí ratllat.

- Lima & Mango

📍 Carrer de Vallroquetes, 6

Imatge del Cucurutxo del Museu del Museu del Vermut.

Cucurutxo del Museu

Cucurutxo farcit de pollastre especiat, verdures i salsa de iogurt

- El Museu del Vermut

📍 Carrer de Vallroquetes, 7

Imatge del Twister de Restaurant 158.

Twister

Caracol multicolor de pechuga de pollo relleno con salsa de frutos rojos

- Restaurant 158

📍 Carrer Pare Joaquim Roig S.F., 5

Imatge dels Fideus Aon del Sawaddee Kà.

Fideus Aon

Fideos de arroz con almejas, salsa de albahaca casera y cebollino.

- Sawaddee Kà

📍 Carrer Fossar Vell nº 5

Imatge del Amb un parell! de Singlot by Singla & Co.

Amb un parell!

Ous farcits de tonyina i sofregit de tomata amb un toc de maionesa, sobre un niu de patates palla.

- Singlot By Singla & Co

📍 Carrer de Sant Joan, 24

Imatge dels Mejillones Bloody Mary del Soho By Tarraco.

Mejillones Bloody Mary

Mejillones al vapor con Bloody Mary

- Soho By Tarraco

📍 Carrer de Josep Sardà i Cailà, s/n

Imatge de la Caçoleta de Bacallà del Sotavent.

Caçoleta de Bacallà

Caçoleta cremosa de bacallà amb allioli de poma gratinat sobre galeta d’olivada negra i avellanes.

- Sotavent

📍 Plaça Peixateries Velles, 8

Imatge de la Florida de Star Burger.

La Florida

Hamburguesa de carn de vedella amb formatge brie, ceba caramel·litzada, fulles verdes i salsa tàrtara

- Star Burger

📍 Carrer de Santa Anna, 14

Imatge de la Tartuda del Tàstum.

Tartufa

Hamburguesa smash, formatge cremós amb tòfona, parmesà i xampinyons.

- Tàstum

📍 Plaça del Castell, 4

Imatge del L’ou trencat de Gaudí de lla Terrrassa Gaudí.

L’ou trencat del Gaudí

Ou trencat, pop a la brasa i patata amb mullo picó.

- Terrassa Gaudí

📍 Plaça del Mercadal, 3, 4ª Planta

Imatge de la Clotxa vegana de mercat de Zero Gluten Sistaré.

Clotxa vegana de mercat (sense gluten)

Panet sense gluten d’elaboració pròpia farcit d’albergínia, pebrot, ceba, all, mongetes i un bon raig d’oli verge extra DOP Siurana.

- Zero Gluten Sistaré

📍Carrer de Josep Sardà i Cailà, s/n

