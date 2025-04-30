Gastronomia
Ganxet Pintxo 2025: 31 tapes irresistibles per gaudir a Reus del 8 al 25 de maig
Una ruta gastronòmica amb sabor local i molta creativitat omple Reus amb 31 establiments i noves opcions de maridatge amb cervesa
La Ganxet Pintxo 2025 tornarà a omplir els carrers de Reus de sabors i creativitat gastronòmica del 8 al 25 de maig. En la seva 24a edició, la ruta comptarà amb la participació de 31 establiments locals, que oferiran tapes elaborades amb productes de proximitat. El preu de cada tapa serà de 4 euros, incloent-hi un quinto o una canya d'Estrella Damm. Com a novetat d'enguany, per 20 cèntims més, es podrà optar per una cervesa Free Damm Torrada o Voll-Damm.
Aquestes son les tapes participants i els establiments on les pots trobar:
Mandonguilles Ganxetes
Mandonguilles casolanes amb sofregit de ceba, un toc de vermut i pasta d'avellanes de Reus.
- A Cullerades
📍 Plaça de Catalunya, 7
Espardenya amb denominació d’origen
Pa de pagès català amb anxoves de l’Escala, verdures de mercat i oli d’oliva verge extra DOP Siurana.
- ADN Sistaré
📍 Plaça de la Llibertat, 2
Xoripà amb chimichurri
Baguette francesa amb llonganissa especiada, oli d’orenga i salsa chimichurri.
- Antiga Casa Coder
📍 Plaça del Mercadal, 16
Galtes de l’àvia
Galtes de vedella estofades sobre patates gratinades amb ceba caramel·litzada i escuma de formatge de cabra.
- As de Copes
📍 Carrer de Racona, 1
Sandvitx de ganxet
Pa de brioix farcit de carn de vedella esfilagarsada cuinada a baixa temperatura amb vermut de Reus, salsa de mel i mostassa, crumble d’avellanes de Reus, acompanyat d’un xopet d’Almendrina.
- Bar El Castell
📍 Plaça del Castell, N° 8
Plegat de pagès
Massa de blat farcida de llonganissa, salsa romesco i mozzarella.
- Bar House La Lleona
📍 Carrer de Boule, 7
Delphos
Trilogia de pasta farcida amb sàlvia, oli d’oliva de Siurana i parmesà.
- Bar-Cafeteria del Centre d’Amics de Reus, La Libèl·lula
📍 Raval de Robuster, 36
Gotet de tiramisú casolà
Tiramisú elaborat a casa amb mascarpone, galeta, ous, sucre, cacau i cafè.
- Batticuore
📍 Carrer d'Aleus, 1,
Brioix barbacoa
Pa de brioix farcit amb costella de porc marinada i caramel·litzada amb vermut de Reus, cuinada a baixa temperatura, acompanyada de salsa barbacoa i calçot.
- Buana
📍 Carrer de Manresa, 5
Caprici de formatge de cabra
Bola de formatge de cabra farcida de botifarra i coronada amb melmelada de tomàquet sobre un llit d’ametlles.
- La Braseria bonArea
📍 Av. de Riudoms, 1A
Gamba vietnamita
Gamba coberta amb arròs verd vietnamita acompanyada de salsa de curri roig i llet de coco (sense gluten).
- Buidasacs
📍 Carrer del Pintor Bergadà, 7
Pa de vidre amb escalivada i pernil ibèric
Pa de vidre amb escalivada de km 0 i pernil ibèric.
- El Cafè de Reus
📍 Carrer del Metge Fortuny, 3
Tira i estira
Pa d’olives amb broqueta de pollastre adobat, ceba confitada, salsa de vermut de Reus i alga wakame.
- Cal Gallisà
📍 Plaça del Mercadal, 12
Cruixent de cebiche
Arròs de sushi arrebossat, cebiche de llardons amb ceba morada, tomata pera, llima i maionesa d’alga nori.
- Cèntric Reus
📍 Carrer de la Mar, 34
Mousse de maduixa coberta de xocolate blanc
Base de mousse de maduixa amb crema namelaka i cobertura blanca de xocolate Opalys amb vainilla.
- Confiteria Poy
📍 Raval de Jesús, 8
Cebiche tropical
Cebiche tropical de corbina, alvocat, mango i ceba morada marinat amb llima i un toc de coriandre.
- El Racó de JP
📍 Plaça de les Basses, 2
Pintxo Flaps
Truita de panís farcida de carn de vedella, albergínia caramel·litzada i 4 formatges (mozzarella, gouda, cheddar i edam).
- Flaps Cafè
📍 Carrer de Pubill Oriol, 4
Tartar de fuet
Tartar de fuet amb cogombre, tàperes, ceba, salsa Perrins, mostassa i rovell d’ou pasteuritzat, servit amb un panet i una pipeta de vermut de Reus.
- El Jardí de Casa Rull
📍 Carrer de Sant Joan, 27
Hamburguesa de carxofa
Pa de llet de casa Huguet amb hamburguesa de carxofa, salsa kebab i pernil cruixent.
- La Presó
📍 Carrer de la Presó, 7
Broqueta mixta amb la nostra salsa
Broqueta de botifarra i pollastre amb la nostra salsa i patates fregides.
- La Terrassa
📍Plaça Peixateries, 7
Cachapita veneçolana
Truita esponjosa de panís amb mantega, carn esfilagarsada i formatge llatí ratllat.
- Lima & Mango
📍 Carrer de Vallroquetes, 6
Cucurutxo del Museu
Cucurutxo farcit de pollastre especiat, verdures i salsa de iogurt
- El Museu del Vermut
📍 Carrer de Vallroquetes, 7
Twister
Caracol multicolor de pechuga de pollo relleno con salsa de frutos rojos
- Restaurant 158
📍 Carrer Pare Joaquim Roig S.F., 5
Fideus Aon
Fideos de arroz con almejas, salsa de albahaca casera y cebollino.
- Sawaddee Kà
📍 Carrer Fossar Vell nº 5
Amb un parell!
Ous farcits de tonyina i sofregit de tomata amb un toc de maionesa, sobre un niu de patates palla.
- Singlot By Singla & Co
📍 Carrer de Sant Joan, 24
Mejillones Bloody Mary
Mejillones al vapor con Bloody Mary
- Soho By Tarraco
📍 Carrer de Josep Sardà i Cailà, s/n
Caçoleta de Bacallà
Caçoleta cremosa de bacallà amb allioli de poma gratinat sobre galeta d’olivada negra i avellanes.
- Sotavent
📍 Plaça Peixateries Velles, 8
La Florida
Hamburguesa de carn de vedella amb formatge brie, ceba caramel·litzada, fulles verdes i salsa tàrtara
- Star Burger
📍 Carrer de Santa Anna, 14
Tartufa
Hamburguesa smash, formatge cremós amb tòfona, parmesà i xampinyons.
- Tàstum
📍 Plaça del Castell, 4
L’ou trencat del Gaudí
Ou trencat, pop a la brasa i patata amb mullo picó.
- Terrassa Gaudí
📍 Plaça del Mercadal, 3, 4ª Planta
Clotxa vegana de mercat (sense gluten)
Panet sense gluten d’elaboració pròpia farcit d’albergínia, pebrot, ceba, all, mongetes i un bon raig d’oli verge extra DOP Siurana.
- Zero Gluten Sistaré
📍Carrer de Josep Sardà i Cailà, s/n