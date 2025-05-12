Seguretat
El pàrquing del Pont del Diable registra 16 robatoris a l’interior de vehicles en un any
La Guàrdia Urbana té previst instal·lar-hi càmeres de videovigilància
L’aparcament del Pont del Diable va ser escenari, fa dues setmanes, d’un nou robatori a l’interior d’un vehicle. Segons les dades de la Guàrdia Urbana de Tarragona (GUT), entre el gener de 2024 i el de 2025, es van produir 16 furts d’aquesta tipologia. És a dir, una mitjana d’1,2 casos al mes. La ubicació d’aquesta zona d’estacionament gratuït, allunyada de la població, la converteix en un lloc idíl·lic per als lladres.
El passat 30 d’abril, els Mossos d’Esquadra van detenir tres homes per un delicte de robatori amb força a l’interior d’un vehicle. Un sergent fora de servei va reconèixer aquests tres lladres multireincidents al costat d’un contenidor del pàrquing del Pont del Diable buidant el contingut de dues motxilles i desfent-se d’allò que no els interessava. Posteriorment, van fugir ràpidament del lloc. La policia els va acabant interceptar a la carretera TV-3148 a l’altura de la Pineda. Durant l’escorcoll, van trobar diners en efectiu i diverses pertinences que els Mossos van poder constatar que pertanyien a una parella de turistes alemanys que havien patit un robatori al seu cotxe mentre eren de visita a l’Aqüeducte de les Ferreres.
Casos com aquest, que s’han anat repetint en els darrers anys, han generat crítiques i alertes tant per xarxes socials com a les ressenyes d’aquest històric monument, on s’assenyala la «inseguretat» que hi ha a la zona pels «freqüents robatoris de cotxes». Molts expliquen que, en l’aparcament, han trobat vehicles amb els vidres trencats.
Actuació amb drons
La Guàrdia Urbana té previst instal·lar càmeres de videovigilància a la zona d’estacionament del Pont del Diable. Ja, l’any 2023, es va parlar sobre aquest projecte, però encara no hi ha data per la seva execució. «El Pont del Diable és un dels espais més visitats de Tarragona i això comporta un gran moviment de gent i de vehicles», assenyalen des de la Guàrdia Urbana, que és «conscient» d’aquesta realitat i, per això, «hi destinem esforços». El cos policial assenyala que, per vigilar aquest punt, «s’han fet diferents accions com patrullatge amb la Unitat Muntada i la Unitat de Medi Ambient (UMA), rondes amb agents de paisà i dispositius amb la UDRON».
De fet, la GUT va detenir dos homes per un robatori amb força a l’interior de vehicle el passat octubre de 2023 gràcies a la unitat de drons, que va detectar aquestes dues persones cometent el furt.