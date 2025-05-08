Policial
Detenen tres lladres multireincidents per robar en un vehicle d'uns turistes al Pont del Diable
Un sergent dels mossos fora de servei els va detectar al pàrquing del monument
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Salou i Vila-seca van detenir el passat 30 d’abril, tres homes de 42, 51 i 57 anys, com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força a interior de vehicle.
Els fets van tenir lloc el mateix dia pels volts de les 13.30 hores, quan un sergent dels mossos fora de servei, va reconèixer tres multireincidents que podrien haver actuat a la zona d’estacionament del Pont del Diable, al barri de Sant Salvador de Tarragona. En concret, va observar els tres homes amb el seu vehicle al costat d’un contenidor d’escombraries. Després de buidar el contingut de dues motxilles i desfer-se d’allò que no els interessava, van fugir ràpidament del lloc.
El sergent va recuperar tots els objectes que van llençar, entre ells unes claus, medicaments o el document oficial d’un ciutadà alemany. Després de donar l’avís, les patrulles van aconseguir interceptar-los pels volts de les 14.15 hores a la carretera TV-3148 al seu pas per la Pineda (Vila-seca). En l’escorcoll, els mossos van trobar-los diners en efectiu i diverses pertinences, la procedència de la qual no van poder acreditar. Per tot plegat, van traslladar-los a comissaria per tal d’efectuar les corresponents gestions de comprovació.
Els mossos van poder constatar que una parella de turistes alemanys va ser víctima pels volts de les 13.00 hores d’aquell mateix dia, d’un robatori a l’interior del vehicle amb el qual viatjaven. Concretament van denunciar que algú els havia sostret tot el que hi tenien dins mentre estaven visitant el Pont del Diable. Posteriorment, van reconèixer els objectes que va poder recuperar el sergent així com d’altres que duien a sobre els sospitosos quan els van aturar.
Es dona la circumstància que aquell mateix matí, unes hores abans dels fets, una patrulla va identificar-los a Salou i els agents van comissar-los diverses eines com les que habitualment s’utilitzen per forçar i saquejar vehicles.
Els tres homes, els quals acumulen més d’un centenar d’antecedents policials, van quedar detinguts com a presumptes autors d’aquest robatori a interior de vehicle. El passat 2 de maig van passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.