L'Aqüeducte de les Ferreres, altrament conegut com a Pont del Diable, és una de les insígnies turístiques de Tarragona. Entre altres monuments d'origen romà, la construcció, de més de dos mil anys d'antiguitat, forma part del conjunt de monuments considerat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

Tanmateix, tot i la seva evident bellesa natural, la inseguretat està provocant que els visitants no acabin contents en les seves visites al monument. I és que, les ressenyes de Google del Monument, s'han omplert de crítiques i alertes pels robatoris als cotxes en l'aparcament pròxim al monument, al voral de l'AP-7.

Diversos escrits a les xarxes socials assenyalen que, si ve l'espai i el monument són molt bonics, la zona no és segura a causa dels freqüents robatoris de cotxes rebentant la lluna. Molts que alerten que, en el pàrquing, han trobat cotxes amb els vidres trencats o que, tot i deixar-lo sol només uns 10 minuts, s'han trobat el seu vehicle vandalitzat.

Els comentaris d'alerta se succeeixen durant els anys i els cossos de seguretat han augmentat la seva presència a la zona, però encara no han estat capaços de neutralitzar definitivament els lladres que freqüenten aquest aparcament.

Fa només tres setmanes, la usuària Elisa escrivia: «ATENCIÓ, mentre aneu a veure el Viaducte (...), us robaran. Vam presenciar una baralla el dissabte 18/1/25. 3 homes en una berlina negra van aparcar entre 2 cotxes, la finestra d'un cotxe es va trencar i un home es va emportar tot el que hi havia al seient del darrere, van sortir en saltar l'alarma del cotxe robat. Només va durar uns segons. És molt pràctic per a aquests lladres perquè a 500m hi ha la sortida 33 de l'AP7» comentava.

Un camioner, també reflectia la seva pobra experiència: «Ni se us acudeixi parar per fer nit en camió. Em van robar el gasoil i, a sobre, em desperto al matí amb les vistes a la galleda d'un home que suposo que volia alguna cosa més. En fi, una pena.».

Aquests són només dos exemples d'una llarga llista que alerta del perill de la zona. Fonts de la Guàrdia Urbana de Tarragona expliquen que el Pont del Diable és un dels espais més visitats de Tarragona i això comporta un gran moviment de gent, i alhora de vehicles, en aquest punt. Defensen que son conscients d’aquesta realitat i hi destinen esforços. Les patrulles de proximitat fan rondes per l’aparcament del Pont del Diable i, a més, hi destinen altres unitats a través de diferents dispositius de vigilància. Per tal de vigilar aquest punt s’han fet diferents accions com patrullatge amb la Unitat Muntada i la Unitat de Medi Ambient (UMA), rondes amb agents de paisà i dispositius amb la UDRON.

Segons les dades extretes, des del gener del 2024 fins a data d’avui, hi han hagut 16 casos de furt a interior de vehicle i robatori amb força a interior de vehicle, amb una mitjana d’1,2 casos cada mes. Com a part de la vigilància amb la UDRON, l'unitat que usa drons per a detectar infraccions, en un d’aquests dispositius es va poder enxampar dos homes, a qui es va detenir per un delicte de robatori amb força a l’interior de vehicle.

Els fets van passar el 28 d’octubre del 2024. Durant el dispositiu, la UDRON va detectar dues persones amb actitud sospitosa que estaven controlant els vehicles que hi havia aparcats al pàrquing del Pont del Diable. Els homes, quan es van assegurar que a l’aparcament no hi havia ningú que els pogués veure, van trencar el vidre d’una finestra d’un cotxe, van sostreure una motxilla del seu interior i van fugir amb el cotxe en direcció a Sant Salvador per l’N-240.

Abans que es cometés el delicte, la UDRON va sol·licitar el suport d’una patrulla per si es materialitzava el robatori. Aquesta mateixa patrulla de la Guàrdia Urbana va interceptar el vehicle amb el qual havien fugit a la rotonda d’entrada de Sant Salvador. Els agents, després de recuperar el material sostret, van identificar i detenir els dos homes.