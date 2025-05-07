Societat
El poble més bonic d’Espanya per visitar a l’estiu està a una hora i mitja de Tarragona
Aquesta localitat ofereix una experiència que combina patrimoni, paisatges i mar
National Geographic ha escollit Peníscola, a la província de Castelló, com un dels destins costaneres més recomanables per a gaudir de l’estiu a Espanya. Aquest reconeixement destaca la seva singular barreja d’història, arquitectura medieval i atractives platges urbanes.
Ubicada a una hora i mitja amb cotxe des de Tarragona, aquesta localitat ofereix una experiència que combina patrimoni, paisatges i mar. Un dels seus reclams més grans és la Platja Nord, coneguda per la qualitat de les seves aigües i per oferir unes vistes inigualables del Castell del Papa Luna, una fortalesa del segle XIV construïda sobre un penyal juntament amb el mar.
Peníscola no només destaca per la seva costa. El seu nucli antic, amb carrers empedrats i construccions de pedra, conserva un aire medieval. Espais com el Portal Fosc permeten al visitant submergir-se en segles d’història en un entorn perfectament conservat. Aquesta harmonia entre la seva riquesa cultural i l’entorn natural converteix Peníscola en una opció ideal per a aquells que busquen alguna cosa més que sol i platja en les seves vacances.
Terra Alta
El poble abandonat de Tarragona que es troba entre els més bonics d’Espanya
Daniel Cabezas Ramírez
Entre els principals llocs d’interès es troba l’emblemàtic Castell del Papa Luna, construït pels templers entre 1294 i 1307 sobre una antiga alcassaba àrab. D’estil romànic i línies sòbries, s’alça 64 metres sobre el nivell del mar i té un perímetre d’uns 230 metres.
Al costat del castell s’estén el Parc d’Artilleria, un espai que barreja vegetació, passadissos subterranis i estructures defensives del segle XVI, com antics canons. També val la pena recórrer les muralles renaixentistes que envolten el centre històric, i descobrir racons tan singulars com el Bufador, una esquerda a la roca per la qual el mar expulsa aire i aigua amb força durant els dies d’onatge.
Altres punts destacats són la Casa de les Petxines, decorada amb petxines marines; les esglésies de Santa María i Nostra Senyora de l’Ermitana —aquesta última, d’estil barroc valencià, adossada al castell; el Far de Peníscola, actiu des de 1899; i l’estàtua del Papa Luna, que ret homenatge al personatge més icònic de la ciutat. L’oferta es completa amb una àmplia varietat de platges i cales, a més de l’aiguamoll protegit de la Marjal, ideal per als amants de la naturalesa.
Tarragona
El plat típic de Tarragona que és poc conegut a la resta de Catalunya
Daniel Cabezas Ramírez
Com arribar des de Tarragona a Peníscola
La manera més senzilla d’arribar des de Tarragona a Peníscola és per carretera. El trajecte amb cotxe dura al voltant d’una hora i mitja, agafant l’AP-7 en direcció sud fins a la sortida 43 cap a Peníscola/Benicarló.