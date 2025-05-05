Societat
El poble abandonat de Tarragona que es troba entre els més bonics d’Espanya
Les seves pedres expliquen la història d’un poble atrapat en la línia de foc durant la batalla de l’Ebre
No té botigues, ni bars, ni veïns. Però cada any, centenars de persones recorren els seus carrers com si passegessin per un museu a l’aire lliure. Es tracta del Poble Vell de Corbera d’Ebre, un antic nucli urbà de Tarragona que roman en ruïnes des de 1938 i que, malgrat el seu abandó, és avui un dels llocs més commovedors i singulars de la demarcació.
A simple vista pot semblar només un poble destrossat pel pas del temps, però les seves pedres guarden una història molt més profunda: la d’un poble atrapat en la línia de foc durant la batalla de l’Ebre, un dels episodis més cruents de la Guerra Civil espanyola. Declarat Bé d’Interès Cultural, el vell Corbera d’Ebre s’ha conservat gairebé intacte des d’aleshores, com a testimoni mut de la tragèdia i la resistència.
Conca de Barberà
El poble de Tarragona on serveixen una de les millors carns a la brasa de Catalunya
Daniel Cabezas Ramírez
Avui dia, aquells que visiten el poble arriben primer al nou municipi, reconstruït després de la contesa. Tanmateix, una mica més enllà, al peu d’un turó, es troben les restes de l’antic poble. Allà, les ruïnes d’habitatges, carrers sense vida i edificis parcialment drets conviden a reflexionar sobre el passat recent del país.
Entre les restes destaca l’església de Sant Pere, parcialment restaurada i reconvertida en centre cultural. El seu interior sense sostre i els seus murs desgastats formen un espai de recolliment on la història cobra forma. Davant de l’església s’alça La bota, una escultura amb forma de poema visual instal·lada amb motiu del 50 aniversari de la batalla, en homenatge als caiguts.
Conca de Barberà
Darrers dies per a gaudir del millor mercat medieval d’Espanya: és a Tarragona
Daniel Cabezas Ramírez
El recorregut pel Poble Vell culmina en el Monument a les Brigades Internacionals, inaugurat l’any 2000. L’obra, formada per cinc columnes de ferro, simbolitza la participació de combatents dels cinc continents que van lluitar. Juntament amb aquest memorial, una placa recorda els 23 voluntaris britànics del XV Batalló Internacional que van morir en combat el 21 de setembre de 1938.
Així doncs, el Poble Vell de Corbera d’Ebre es presenta com un lloc imprescindible per a aquells que desitgen comprendre l’impacte de la guerra en les comunitats rurals i retre homenatge a aquells van patir les seves conseqüències. Un poble sense vida quotidiana, però ple d’història.