Religió
El dia que el Papa Francesc va participar en la major beatificació de la història davant de 20.000 fidels a Tarragona
La ciutat va acollir el 2013 un acte històric amb la beatificació de 522 màrtirs de la Guerra Civil, en què el papa Francesc va participar a través d’un emotiu vídeo
Aquest dimecres inicia el conclave que escollirà qui és el pròxim pontífex que liderarà l'Església catòlica i succeirà al papa Francesc, qui va morir, als 88 anys, el passat dia 21 d'abril d'un accident cerebrovascular.
Jorge Mario Bergoglio va ser escollit com a papa, succeint a Benet XVI, el 13 de març de 2013 i, el 13 d'octubre d'aquell mateix any 2013, la institució que el primer papa argentí de la història liderava, va organitzar, al Complex Educatiu de Tarragona un acte massiu que va comptar amb la presència de 20.000 fidels.
El recentment escollit papa Francesc no va poder assistir-hi presencialment, però, l'acte, que va començar al punt de les 12 del migdia, va donar el seu punt de partida amb un vídeo enregistrat de poc més de tres minuts del pontífex que es va visualitzar a través d'una pantalla gegant instal·lada a la plaça central del Complex tarragoní.
En la crònica signada per Laia Díaz, en aquest mateix mitjà, el 14 d'octubre de 2013, la periodista va afirmar que Francesc es va voler mostrar al costat de tots els cristians que ahir estaven a la Laboral. És per això que va començar el seu discurs dient que «m’uneixo a tots els participants en la celebració que té lloc a Tarragona en la que un gran nombre de pastors i persones consagrades i fidels laics, són proclamats beats màrtirs.
D’altra banda, Francesc I tam- bé va demanar que els cristians ho siguin de forma «concreta» perquè els cristians han de ser «d’obres i no de paraules per no ser cristians mediocres», men- tre que, per acabar, va dir que «s’imiti als màrtirs» en el sentit de «morir una mica per sortir de nosaltres mateixos, de l’egoisme i el benestar, de la mandra i les tristeses per obrir-nos a Déu i als altres, especialment als que més ho necessiten». Tot el missatge del Papa va ser en castellà narra el relat publicat en la versió a paper d'aquest mitjà.
El missatge del Papa va ser el preludi d'una cerimònia que va beatificar 522 màrtirs assassinats durant la Guerra Civil Espanyola, essent aquesta la més massiva de la història de l'església catòlica fins al moment. Més de 20.000 persones (entre elles 1.386 capellans, 2.720 religiosos, gairebé 4.000 familiars dels màrtirs i més d’un centenar de bisbes, vuit dels quals cardenals) van assistir en l'acte que va conduir el cardenal i prefecte de la Congregació per les Causes dels Sants del Vaticà, Angelo Amato.
Tarragona va ser l’escenari escollit no només per logística, sinó també per simbolisme: era la diòcesi amb més causes inscrites en aquest procés (147 màrtirs), i també perquè al segle III hi van ser martiritzats Fructuós i els seus diaques, Auguri i Eulogi. El cardenal va evocar el missatge atemporal d’aquells primers màrtirs: el perdó.
La cerimònia va culminar amb la intervenció del president de la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal Antonio María Rouco Varela, que va agrair la presència d'autoritats eclesiàstiques, entre elles representants del Patriarcat de Moscou, subratllant el valor ecumènic de l’acte. Va tenir també un gest en català, tot agraint a l’arquebisbe de Tarragona de llavors, Jaume Pujol, i als voluntaris la seva «cordialitat i generositat».