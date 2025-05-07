Diari Més

Els cardenals es preparen per a escollir papa en les votacions d’aquesta tarda

El resultat de la primera votació s’espera a partir de les 19.00 hores

Els cardenals durant la missa celebrada aquest dimecres, abans de l’inici del conclave.

Els cardenals durant la missa celebrada aquest dimecres, abans de l’inici del conclave.EFE

Efe

Els cardenals que hauran de buscar des d’aquesta tarda de dimecres al successor del papa Francesc al conclave s’han congregat a la Capella Paulina del Vaticà poc abans de desfilar fins a la Capella Sixtina.

Aquesta capella monumental, edificada i decorada en temps de Paolo III (1535-1549), forma part del Palau Apostòlic i es troba en la seva primera planta, a pocs metres de la Sixtina, separades només per una gran galeria coneguda com la Sala Règia.

Per ella desfilaran els 133 cardenals de tot el món cridats a escollir el successor de Francisco. Els cardenals acudiran en processó, entonant les lletanies i el cant 'Veni Creator' amb el qual invoquen l’acció de l’Esperit Sant en les seves deliberacions.

En aquest acte també participaran els secretaris dels cardenals, pontificis, diaques i prelats, que hauran d’abandonar el lloc, quan comencin les reunions.

L’entrada a la Sixtina està prevista per a les 16.30 hora local (14.30 GMT) i ja aquesta tarda es produirà la primera votació, el resultat de la qual s’espera a partir de les 19.00 hores (17.00 GMT) amb el color del fum de la xemeneia instal·lada a la teulada de la capella (blanc és que hi ha hagut acord, negre que el conclave prossegueix).

