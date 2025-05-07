Societat
Els cardenals es preparen per a escollir papa en les votacions d’aquesta tarda
El resultat de la primera votació s’espera a partir de les 19.00 hores
Els cardenals que hauran de buscar des d’aquesta tarda de dimecres al successor del papa Francesc al conclave s’han congregat a la Capella Paulina del Vaticà poc abans de desfilar fins a la Capella Sixtina.
Aquesta capella monumental, edificada i decorada en temps de Paolo III (1535-1549), forma part del Palau Apostòlic i es troba en la seva primera planta, a pocs metres de la Sixtina, separades només per una gran galeria coneguda com la Sala Règia.
Per ella desfilaran els 133 cardenals de tot el món cridats a escollir el successor de Francisco. Els cardenals acudiran en processó, entonant les lletanies i el cant 'Veni Creator' amb el qual invoquen l’acció de l’Esperit Sant en les seves deliberacions.
En aquest acte també participaran els secretaris dels cardenals, pontificis, diaques i prelats, que hauran d’abandonar el lloc, quan comencin les reunions.
L’entrada a la Sixtina està prevista per a les 16.30 hora local (14.30 GMT) i ja aquesta tarda es produirà la primera votació, el resultat de la qual s’espera a partir de les 19.00 hores (17.00 GMT) amb el color del fum de la xemeneia instal·lada a la teulada de la capella (blanc és que hi ha hagut acord, negre que el conclave prossegueix).