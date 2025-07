Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

La Torre dels Escipions, ubicada a tan sols deu quilòmetres del centre de Tarragona, és considerat el monument funerari romà més ben conservat d’Espanya. Aquest mausoleu del segle I es troba a peu de l’antiga Via Augusta i ha resistit al pas del temps, i fins i tot a un llamp, que no va aconseguir afectar-lo de manera significativa.

Al llarg dels segles, es va pensar que en ell estaven enterrats els germans Escipión, herois de la Segona Guerra Púnica, a causa de les figures esculpides a la seva façana. Tanmateix, estudis arqueològics i epigràfics del segle XX van descartar aquesta teoria, demostrant que no hi havia relació amb els famosos generals romans.

Construïda amb lumaquel·la, una pedra calcària que conté fòssils marins visibles a simple vista, la Torre dels Escipions té una estructura esglaonada amb tres nivells superposats, encara que el seu rematat piramidal original ja s’ha perdut.

A nivell central, destaquen dues figures que, lluny de ser militars, representen Atis, una deïtat oriental vinculada amb la resurrecció i el culte a la deessa Cibeles. Aquestes escultures de gairebé 1,85 metres d’altura mostren els personatges vestits amb túniques curtes i gorres frigies, amb postures solemnes que evoquen recolliment i dol.

La inscripció en llatí que encara es conserva sobre la torre afegeix una aura de misteri, suggerint que el monument va ser erigit per a commemorar un personatge, la identitat del qual continua sent desconeguda. El text gravat a la pedra resa: «Coroneu allò que ell deixa amb brillantor, desentenent-se de la seva vida una vegada que ho ha deixat tot resolt. Aquí, en aquest lloc, va establir la seva sepultura per romandre per sempre».

La seva ubicació, als afores de la ciutat i juntament amb una de les principals vies de comunicació romana, suggereix que la Torre dels Escipions va ser un mausoleu privat, possiblement dedicat a un matrimoni o a dos germans. Als romans els hi agradava ubicar les seves tombes en llocs visibles, a fi que aquells que passessin per allà les poguessin veure.

Gràcies a la seva solidesa constructiva i la seva ubicació estratègica, la Torre dels Escipions s’ha mantingut en un estat considerablement bo. Avui dia forma part del conjunt arqueològic de Tarraco, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, i continua sent un testimoni impressionant del llegat romà a la regió.