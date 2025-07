Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

Tivissa, ubicat sobre un turó i envoltat per escarpades muntanyes, es presenta com un dels destins més encantadors i sorprenents de Tarragona. Segons la prestigiosa revista National Geographic, Tivissa és el poble medieval més desconegut de l’interior de la demarcació.

Entre els seus carrerons medievals, paisatges muntanyosos i un patrimoni natural excel·lent, Tivissa conserva l’essència del món rural, un fet que també comparteixen els seus tres petits pobles: Darmós, Llaberia i la Serra d’Almos. Tivissa disposa d'un llegat que es remunta al Neolític, i és el nucli d’importants vestigis arqueològics com les pintures rupestres de les coves del Cingle, del Pi, del Ramat i del Taller, les quals van ser declarades Patrimoni de la Humanitat per la Unesco l'any 1998.

A només 6 quilòmetres del nucli urbà, sobre un turó triangular, es troba el poblat ibèric de Castellet de Banyoles, un dels més grans i rellevants de Catalunya, amb 4,4 hectàrees d’extensió. Aquest jaciment, descobert l'any 1912, ofereix una visió fascinant de la vida dels seus antics habitants, amb cases disposades en diversos nivells socials, i un gran espai central que vertebra l’antic llogaret.

Què veure a Tivissa

El centre històric de Tivissa manté intacta la seva essència medieval, destacant els seus estrets carrerons empedrats i monuments emblemàtics com el Portal d’Avall i Portal de la Era, les úniques restes de la muralla que protegia la localitat al segle XIV.

Aquestes estructures, declarades Bé Cultural d’Interès Nacional, traslladen un passat medieval que reflecteix la vida dels seus habitants en temps de conflicte. Part de la muralla formava part de les façanes exteriors de les cases, construïdes amb parets gruixudes i poques obertures, el que les feia més resistents davant de possibles atacs.

El municipi també acull diverses cases senyorials dels segles XV i XVI, amb escuts d’armes i balconades, com Ca Ventura, Ca Eloi, Ca l’Hostal i Cal Rei. A més, al segle XVIII, es va aixecar un altre edifici de gran importància: Ca la Capellana, que afegeix encara més caràcter a l’arquitectura local.

Tivissa, que va anar creixent amb el pas dels anys, no només es va adaptar a les necessitats dels seus habitants, sinó que també va millorar la infraestructura del poble, com els safarejos públics de la Sèquia del Camí (construïts entre 1890 i 1900) o l’ampliació de l’Església de Sant Jaume.

Naturalesa i rutes de senderisme

A més del seu important llegat històric, Tivissa ofereix un entorn natural d’incomparable bellesa. Des de la plaça de la Baranova, un mirador privilegiat, que abans va ser cementiri parroquial fins al segle XIX es poden admirar les impressionants vistes de les muntanyes de Prades, la serra del Montsant, Pàndols i Cavalls, els Ports i la serra de Cardó.

Diversos senders que parteixen des de Tivissa permeten endinsar-se en la muntanya mediterrània i explorar un paisatge rocós únic. La localitat va ser també el lloc on es va pintar la primera marca dels senders GR de tota la Península Ibèrica, concretament al voltant de l’Ermita de Sant Blai.

Rutes com el GR-7 La Farga de Moles-Fredes, el camí de Mas de Capcir i el tomb de Sant Blai per Maula són només algunes de les moltes opcions per als amants del senderisme. Els més aventurers podran gaudir de diverses vies ferrates a les escarpades parets de la Serra de la Creu, un imant per a escaladors.

Tivissa, amb la seva rica història, arquitectura medieval i entorn natural impressionant, és el lloc perfecte per a aquells que busquen descobrir un racó amagat de Tarragona ple d’encant i tradició.