La marca Royal Bliss ha entregat les plaques dels ‘Restaurants Recomanats’ per la Guia Michelin 2025 a 146 establiments de Catalunya. D’aquests, setze es troben a la província de Tarragona, destacant-se per la seva qualitat gastronòmica i de servei.

A la comarca del Tarragonès, els restaurants que han rebut aquesta distinció són El Terrat i Barquet (Tarragona), Bruixes de Burriac (Altafulla) i La Morera de Pablo & Ester (Salou). Per la seva part, al Baix Camp, els guardonats són L’Alkimista, Ferran Cerro i VÍTRIC (Reus), Celler d’en Joan Pàmies (Riudoms) i Miramar, Bresca i Hiu (Cambrils).

Al Priorat, Vinum (Torroja del Priorat), s’ha unit a la llista de recomanats. A la Terra Alta, L’Hort (Arnes), també ha estat reconegut, mentre que al Baix Ebre, La Llotja (l’Ametlla de Mar), ha rebut la placa. Al Montsià, el restaurant Els Jardins del Tancat (Alcanar), ha estat inclòs, i, finalment, a la Conca de Barberà, Cal Travé, (Solivella), ha estat distingit amb aquesta distinció.

Aquest símbol, entregat per la gamma Royal Bliss, constitueix un reconeixement a la cuina i el servei de qualitat, servint a més com a plataforma per posar de relleu la importància d’aquests establiments dins de les seves respectives ciutats. La seva contribució no només és gastronòmica, sinó també econòmica i social, ja que aquests restaurants tenen un paper clau en el desenvolupament de la vida local.