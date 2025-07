L’Ajuntament embargarà 600.000 euros a l’empresa propietària de Ca l’Ardiaca

Ca l’Ardiaca va ser declarat ahir com a Bé Cultural d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya.Gerard Martí

Publicat per Carlos Domènech Goñi Tarragona Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona embargarà més de 600.000 euros a l’empresa propietària de Ca l’Ardiaca, l’aragonesa Desarrollos Arbe. Es tracta de la quantitat de diners que el consistori va destinar a les obres d’emergència executades l’any passat amb l’objectiu de consolidar l’estructura de l’immoble, molt malmesa, i per a conservar els elements patrimonials de l’interior, com guixeries i pintures gòtiques.

El mes de febrer de l’any passat, l’Ajuntament i la Generalitat van acordar actuar de manera immediata en l’edifici del segle XIII, que tot just ahir va elevar la seva catalogació a Bé Cultural d’Interès Nacional. Les obres d’emergència van costar més de 600.000 euros i van durar diversos mesos. Al març, l’empresa ja es va fer càrrec de les actuacions, però encara no ha abonat els diners per les actuacions d’emergència inicials que van permetre evitar més despreniments de la teulada.

«El temps per a pagar ha vençut i l’expedient ja es troba en via executiva», expliquen fonts municipals. Això ve a dir que el consistori té potestat per a embargar els diners a l’empresa aragonesa. A més, les sancions aniran creixent com més temps passi sense abonar la quantitat que va avançar el consistori tarragoní.

Sense obres a la vista

Tal com va avançar Diari Més, la Generalitat va elevar ahir la catalogació patrimonial de Ca l’Ardiaca, passant de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Això es tradueix en major protecció, la màxima legal en matèria de patrimoni, i també més sancions i més dures si la propietat no conserva l’edifici adequadament.

L’estat de l’immoble continua molt lluny de qualificar-se com a correcte. Malgrat tot, des de l’Ajuntament s’explica que no es preveuen noves actuacions. A més, fonts municipals manifesten que les relacions amb Desarrollos Arbe són gairebé inexistents.

Amb la nova catalogació com a BCIN, Ca l’Ardiaca es troba al nivell de protecció d’elements icònics de la ciutat com l’Amfiteatre, el Circ, la Muralla o la Catedral, entre molts altres. No tots es troben en el mateix estat de conservació. És el cas, per exemple, d’altres BCIN com Mas Cusidó, Mas d’en Sorder o les Coves del Llorito.

Tarragona compta amb més de 700 béns protegits a la ciutat, entre BCIN, BCIL i Béns Culturals. El conseller de Patrimoni, Nacho García, ja alertava fa algunes setmanes que aquest llistat s’haurà d’actualitzar l’arribada del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, que s’hauria d’aprovar en els pròxims mesos.