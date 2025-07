La Generalitat declararà Ca l’Ardiaca com a Bé Cultural d’Interès Nacional

Publicat per Carlos Domènech Goñi Tarragona Creat: Actualitzat:

Ca l’Ardiaca serà declarat un Bé Cultural d’Interès Nacional, la màxima protecció legal sobre el patrimoni. Així ho assegura la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernàndez, en una resposta al grup parlamentari de Junts per Catalunya. «El termini per a la declaració de bé cultural d’interès nacional de Ca l’Ardiaca, a Tarragona, es compleix el dia 3 d’abril de 2025 i està previst finalitzar aquesta tramitació en temps i forma», indica la consellera en el document.

Els tràmits perquè Ca l’Ardiaca es converteixi en BCIN es van iniciar l’octubre de l’any 2023, quan el Departament de Cultura va obrir l’expedient per a la seva declaració en la categoria de Monument Històric. L’expedient es va incoar el 9 d’octubre.

No va ser fins un any més tard, el 23 d’octubre de 2024, que l’Institut d’Estudis Catalans va enviar al Departament de Cultura l’informe favorable sobre aquesta declaració. En la sessió del 14 de novembre, el consell Assessor del Patrimoni Cultural va acordar també emetre l’informe favorable. La setmana passada va passar per la comissió tècnica de la Generalitat i ara només cal que el govern ho ratifiqui, previsiblement avui.

«Vam activar-ho perquè ens va semblar preocupant que l’expedient hagués estat aturat durant un any. Si passaven els 18 mesos sense fer efectiva la declaració, durant dos anys no es podria demanar i s’hauria de tornar a començar el procés», indica el diputat de Junts al Parlament, Jordi Bertran.

Més sancions i dret a tanteig

Fins ara, Ca l’Ardiaca era bé cultural d’interès local. Amb la nova declaració, l’edifici medieval d’estil gòtic tindrà la màxima protecció legal del patrimoni cultural. «Els requeriments a la propietat perquè s’inverteixi en el manteniment de l’edifici seran més exhaustius i les sancions en cas d’incompliment seran més dures», alerta el conseller de Patrimoni de l’Ajuntament, Nacho García.

L’edifici, explica García, mantindrà els usos hotelers que se li van atorgar fa anys, així com el Pla Especial Urbanístic que permetria construir una alçada més en cas que hi arribi una iniciativa privada per a fer l’hotel. Això també permetria l’arribada del desitjat Parador Nacional.

Per altra banda, convertir Ca l’Ardiaca en BCIN també donarà el dret a tanteig a la Generalitat. En cas que la propietat de l’edifici —l’empresa aragonesa Desarrollos Arbe— vulgui vendre’l, la Generalitat tindrà preferència a l’hora de comprar-lo. En segon lloc, la potestat la tindria l’Ajuntament. El consistori celebra la declaració i espera que s’aconsegueixi millorar l’estat de l’edifici.

Joies gòtiques s’amaguen a l’interior de Ca l’Ardiaca

La Catedràtica en Història de l’Art per la URV, Emma Liaño, explicava la setmana passada en la tertúlia dels Bibliòfils de Tarragona que en aquest palau urbà construït per a ser residència de l’ardiaca major s’hi amaguen joies pictòriques. Liaño relatava que l’any 2009, amb motiu del projecte de rehabilitació per a convertir Ca l’Ardiaca en un hotel, van aparèixer restes de pintures gòtiques sobre en un arc de pedra.



Es va fer una actuació d’urgència per a evitar que continués el despreniment dels fragments pictòrics. Alguns documents indiquen que el conjunt mural, relacionat amb el Cicle Pasqual i la Redempció i d’estil naturalista, serien obra de Matteo Giovannetti i el seu cercle.