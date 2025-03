Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Creat: Actualitzat:

La nova residència DomusVi per a gent gran de l’Arrabassada ha obtingut, finalment, la llicència de primera ocupació després d’haver solucionat els problemes de canalització que provocaven inundacions a domicilis propers durant episodis de pluja intensa.

Aquest era un requisit de l’Ajuntament de Tarragona, que no permetria l’obertura oficial de l’equipament fins que el grup responsable acredités que la solució constructiva executada era l’adequada. Així doncs, després de realitzar els treballs necessaris, l’establiment es prepara per obrir les seves portes el pròxim 25 d’abril.

Fonts del consistori han confirmat a Diari Més que la promotora ha resolt les deficiències detectades en el sistema de recollida i evacuació d’aigües pluvials, que inicialment impedien l’inici de l’activitat. Aquest problema havia generat preocupació i queixes entre el veïnat, ja que les acumulacions d’aigua havien afectat diverses finques pròximes durant episodis de fortes precipitacions, com és el cas del provocat per DANA el passat mes de novembre.

Així i tot, des de l’Ajuntament asseguren que es farà un seguiment per verificar que no hi hagi noves afectacions i actuar si fos necessari. La residència, ubicada al carrer Mercè Rodoreda, va iniciar la seva construcció l’any 2022. Llavors la seva obertura estava prevista per a finals de 2023. Finalment, però, no va ser així, i l’equipament encara no ha pogut rebre els seus primers residents.

Poc més d’un any després, DomusVi va tornar a anunciar una data d’obertura, aquest cop prevista pel passat mes de febrer. De fet, l’empresa promocionava tres jornades de portes obertes, però aquestes mai van arribar a realitzar-se, ja que implicarien un inici d’activitat previ a les reformes reglamentàries, que en el moment de l’anunci encara no havien arrencat. Tampoc havien presentat cap proposta a l’Ajuntament.

Davant la voluntat d’una obertura prematura, el consistori va advertir que les visites no es podrien dur a terme sense el seu vistiplau. En cas que fos així, assenyalaven, l’empresa podria ser sancionada. La residència està ubicada en un terreny de 10.473 metres quadrats i oferirà 140 places residencials i 20 per al centre de dia.