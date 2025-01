La residència de l’Arrabassada no podrà obrir fins a corregir el sistema pluvial

Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

La nova residència privada per a gent gran al barri de l’Arrabassada no podrà entrar en funcionament fins que no solucioni un error en la construcció en el sistema de recollida i evacuació de pluvials. Segons ha pogut saber Diari Més, l’Ajuntament de Tarragona no permetrà l’obertura de l’equipament fins que DomusVi, el grup responsable de la seva construcció, acrediti que la solució constructiva executada és l’adequada.

Segons fonts del consistori, els serveis tècnics municipals ja estan en contacte amb els tècnics responsables de les obres per no demorar aquest tràmit. La residència, situada al carrer Mercè Rodoreda, va començar la seva construcció durant el 2022 i es preveia l’obertura a finals de 2023. Des de llavors, veïns de la zona han patit les conseqüències. «Cada vegada que plou amb intensitat s’inunda el pis, és com si passés un riu per casa», lamenta Eva María Abat, que viu en un baix al carrer Llorens Vilallonga.

Segons explica la resident, el terreny que es va tapar per construir el complex no és capaç d’absorbir l’aigua, la qual baixa cap a les propietats situades a la part inferior de la muntanya, on es troba la seva llar. La darrera inundació, explica, va tenir lloc el passat novembre, quan la DANA va caure amb força sobre Tarragona. «Aquesta va ser la pitjor. L’aigua entrava per la finestra i sortia per la porta. Vam haver de passar tota la nit assegudes a l’escala», explica Abat.

Aquesta, afirma, és una situació recurrent que l’ha deixat amb una sensació constant d’angoixa. «Ja he hagut de substituir els electrodomèstics i els mobles tres cops. Cada vegada que plou sento una ansietat immensa. Així no es pot viure», assegura. La veïna explica que el mur que envolta el seu edifici està en mal estat i que no pot resistir ni l’aigua ni la terra, cosa que ha empitjorat la situació.

En comparació amb altres veïns, que han construït murs més alts per protegir-se, el seu no ha estat renovat, i això fa que sigui més vulnerable a les inundacions. «Està vell i trencat, gairebé cau a trossos. A sobre, ara l’aigua que ja no passa per sobre dels altres murs acaba entrant a casa meva», lamenta Abat.

Per aquest motiu, la veïna reclama indemnitzacions pels danys causats que, assegura, han estat tant econòmics com psicològics. Aquest mitjà s’ha intentat posar en contacte amb el grup DomusVi per saber en quin estat es trobava la correcció de l’equipament, però no ha obtingut resposta.

Un projecte polèmic

El procés per edificar aquest centre va començar el 2018, quan l’Ajuntament va treure a concurs el projecte en règim de concessió i gestió per 50 anys. Finalment, el projecte de DomusVi va resultar el guanyador, superant altres propostes de grups especialistes en gestió i promoció geriàtrica com Vitalia i l’Onada.

Des de llavors aquest ha provocat les queixes de grups municipals com la CUP, a qui els preocupava les denúncies contra l’empresa durant la pandèmia de la Covid, o ECP, que s’oposaven a la construcció de més residències privades a Tarragona, exigint més places públiques.