L’Ajuntament de Tarragona sancionarà la nova residència de DomusVi si obre sense resoldre les canalitzacions

La nova residència de DomusVi per a gent gran al barri de l’Arrabassada anuncia jornades de portes obertes per aquest mes de febrer tot i no haver solucionat encara els problemes de canalització que provoquen inundacions a domicilis propers quan plou amb intensitat.

No obstant això, des de l’Ajuntament adverteixen que les visites no es podran dur a terme sense el seu vistiplau, ja que implicarien un inici d’activitat previ a les reformes reglamentàries. En cas que fos així, assenyalen, l’empresa podria ser sancionada. D’aquesta manera, el consistori recorda que no permetrà l’obertura de l’equipament fins que s’hagi resolt la problemàtica.

Segons ha pogut saber Diari Més, els serveis tècnics i jurídics del consistori es van reunir la setmana passada amb DomusVi per reafirmar que el centre no podrà iniciar la seva activitat fins que no s’acrediti que la solució constructiva executada és l’adequada. De moment, fonts municipals apunten que el grup no ha arrencat els treballs corresponents ni ha presentat cap proposta que avanci quina serà aquesta actuació.

Des de DomusVi, en canvi, asseguren que «estan treballant intensament perquè l’obertura sigui com més aviat millor, responent de manera àgil i precisa a les peticions de l’Ajuntament». De fet, el grup «confia que durant aquest mateix mes pugui rebre els seus primers residents». Tant és així que la seva pàgina web ja anuncia jornades de portes obertes, previstes per als dies 21, 22 i 23 de febrer.

Un «calvari» per als veïns

La construcció de la residència, situada al carrer Mercè Rodoreda, va arrencar l’any 2022 amb la previsió d’obrir les portes a finals de 2023. Des de llavors, els dies de pluja s’han convertit en «un autèntic calvari» per als veïns de la zona. La problemàtica es concentra, sobretot, en els habitatges del carrer Llorens Vilallonga, on els baixos han patit diverses inundacions.

Així ho va explicar a aquest mitjà Eva María Abat, una de les afectades per l’edificació del complex. «És com si passés un riu per casa», lamentava la veïna, que afirma que cada vegada que plou «sent una forta angoixa». Per aquest motiu, la resident reclama indemnitzacions pels danys causats que, assegura, han estat tant econòmics com psicològics. «Ja he hagut de substituir els electrodomèstics i els mobles tres cops. Així no es pot viure», lamenta.

Un procés ple d’entrebancs

La nova residència privada serà el primer centre de DomusVi a la demarcació de Tarragona. Ubicada en un terreny de 10.473 metres quadrats, oferirà 140 places residencials i 20 per al centre de dia. A més, disposarà de 10 habitacions dobles per a visitants. Un cop entri en funcionament, DomusVi pagarà un cànon anual de 135.000 euros.

El procés per a construir el centre es va iniciar el 2018, quan l’Ajuntament va convocar un concurs per adjudicar el projecte en règim de concessió i gestió per un període de 50 anys, amb la proposta de DomusVi com a guanyadora. Des del principi, però, el projecte ha generat controvèrsia.

Grups municipals com la CUP han criticat l’adjudicació a DomusVi, recordant les denúncies que l’empresa va rebre durant la pandèmia de la Covid-19. Per la seva banda, ECP s’ha oposat a la construcció de noves residències privades, reclamant més places públiques.