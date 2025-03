Quant costa i què es menja als dos restaurants de Tarragona amb un Sol Repsol

Dos prestigiosos establiments de Tarragona han revalidat, aquest 2025, el reconeixement del Sol Repsol, un dels distintius gastronòmics més prestigiosos del sector. Els restaurants AQ i El Terrat continuen sent referents de l'alta gastronomia a la ciutat, oferint una experiència culinària única als seus comensals.

AQ: una carta variada i exquisida

L'AQ, situat al carrer de les Coques, a tocar de la Catedral de Tarragona, no disposa d’un menú tancat, sinó que ofereix una àmplia carta plena de plats amb un toc original i gourmet. Entre les seves propostes es poden trobar racions individuals com croquetes, ostres o vieires, així com plats elaborats com fregits, crus, brasa i guisats.

El plat més exclusiu de la carta és la Peça de Wagyu tipus Kobe, considerada una de les carns més preuades del món, acompanyada de patates fregides. La recomanació principal per gaudir de l’experiència gastronòmica a l’AQ és demanar diferents racions i compartir-les entre els comensals per tastar la seva excel·lència culinària. Pots consultar la carta completa i els preus en aquest enllaç.

El Terrat: menús degustació d’alta cuina

El restaurant El Terrat, situat al carrer de Pons d'Icart, al costat del Palau Firal de Congressos, ofereix tant carta com diferents menús degustació. Les dues opcions més destacades són:

Menú Olivus - 85 € (IVA inclòs, begudes no incloses)

Gustatio

- Mulsum: de vermut blanc amb escuma de llimona i mel

- La nostra versió de moretum: terrina de formatge amb emulsió d’herbes de l’antic Mediterrani i formatge cruixent

- Brioche fregit amb gamba blanca i maionesa de garum

Clàssics

- Sandvitx de foie, sardina fumada, mango, cruixent de sèsam i gel de vi Ranci de Tarragona

- La nostra oliva

Fusió de cultures

- La nostra versió de calçotada

- Coca caramel·litzada amb mel, calçots a baixa temperatura, romesco i espècies

- Cruixent de mongetes amb emulsió de mongetes i llimona marroquina

- Consomé de carn a la brasa i aire d’espècies

- Bunyol líquid de carxofa i amlou

Navegant

- Llobarro marinat amb porro a baixa temperatura, nyoquis líquid de porro i escuma de garum

- Romesco de gamba vermella de Tarragona

- Cremós de pèsol, comí, pèsols llàgrima de Riudoms i tòfona

Peix

- Peix de llotja amb cremós de bròcoli i emulsió de garum

Carn

- Espatlla de xai de llet amb cremós de pastanaga rostida al forn, pastanaga baby, gel d’olives i praliné de sèsam

Prepostre

- Textures de mandarina amb gelat de gingebre i aigua de flor del taronger

Postre

- La nostra versió de pa amb xocolata i Chartreuse, la Reina dels Licors

Menú Mare Nostrum - 115 € (IVA inclòs, begudes no incloses)

Aperitius

- Selecció de deu aperitius del xef Quach

Entrants

- Llobarro marinat amb nyoquis líquids de porro, porro a baixa temperatura i escuma de gàrum

- Crema d’ametlla Marcona de Riudoms, mol·luscs del Delta, gel d’oliva i aire d’algues

- Raviolis de calamars en la seva tinta amb galta ibèrica a baixa temperatura

- Murgules amb tòfona, vieires i salsa holandesa

- Llagostins de Sant Carles de la Ràpita a l’all i pebre

- Pèsols llàgrima de Riudoms, peix llimona i aire de vaina

- Arròs cremós de gamba vermella de Tarragona

- Llamàntol blau, carxofes setinades amb mantega torrada, gàrum i caviar

Pre postre

- Textures de mandarina amb gelat de gingebre i aigua de flor del taronger

Postres

- Textures de codony, gelat de formatge fresc fumat i mel

A més, El Terrat ofereix un menú Essència per 45 €, disponible de dilluns a divendres al migdia (excepte festius), que inclou quatre aperitius, dos entrants, dos plats principals i postres.

El plat més car de la carta del restaurant és el Tagín d’espatlla de xai de llet a baixa temperatura, mentre que el preu dels peixos i l’arròs varia segons el mercat diari. Pots consultar la carta i els menús en aquest enllaç.