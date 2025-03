El restaurant de Tarragona que ha guanyat el segon Sol Repsol

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

Un restaurant de la demarcació Tarragona ha aconseguit el seu segon Sol Repsol, tal com s’ha anunciat aquest mateix dilluns durant l’acte Sols Repsol 2025 que s’ha celebrat a Santa Cruz de Tenerife. Concretament, es tracta del restaurant Villa Retiro, situat a Xerta, i que ja va ser guardonat amb una Estrella Michelin l'any 2009 i considerat el millor restaurant de les comarques tarragonines segons la Guia Gourmand.

Villa Retiro, situat al carrer Camí dels Molins, número 2, proposa una cuina tradicional, creativa i de mercat que replanteja els sabors habituals de les Terres de l’Ebre. D’altra banda, el restaurant està obert de dimecres a dissabte durant el servei de sopars i de dimecres a diumenge durant el servei de dinars.

Al capdavant de l’equip de cuina hi ha Fran López, quarta generació de restauradors. L'any 2009 es va convertir en el quart xef més jove del món en obtenir una estrella Michelin, amb tan sols 25 anys. A l’actualitat, acumula prestigi en el panorama gastronòmic espanyol.

A Villa Retiro, juntament amb el seu equip, Fran elabora una cuina basada en el producte i el mercat, amb tocs d’innovació sense perdre l’essència de la cuina tradicional. Així doncs, el xef ofereix tres conceptes de menús per a comensals exigents que vulguin viure una experiència gastronòmica única a les Terres de l’Ebre.

La història d’un tarragoní amb una Estrella Michelin

Fran López, nascut a l’Aldea, va anar interessant-se cada vegada més pel món de la cuina, fins que un dia, i amb 16 anys, se’n va a Barcelona i inicia els seus estudis com a cuiner a la prestigiosa Escola de Cuina Hofmann on després de tres anys i amb la preparació prèvia per ser un professional, decideix continuar amb la seva trajectòria estudiant a París.

Allà, va realitzar una estada de tres mesos i es va quedar tres anys amb Alain Ducasse al Plaça Athénée a la capital de la cuina mundial. De volta a Espanya, i juntament amb el seu germà Joaquim obren l'any 2006 l'Hotel Villa Retiro i dins de l’hotel, el Restaurant donat a conèixer com El Torreó de l’Indià i ara anomenat Restaurante Villa Retiro.

Ben aviat, la cuina de Fran López es dona a conèixer al sud de Tarragona i a tot Espanya. Tant és així que al novembre de 2009, la prestigiosa Guia Michelin li guardona amb una Estrella, que, conserva fins l’actualitat. Es converteix així, en el quart cuiner més jove del món en tenir una Estrella Michelin (amb tan sols 25 anys).