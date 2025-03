El restaurant de Tarragona que va escollir Ferran Adrià per sopar

El reconegut cuiner Ferran Adrià va visitar ahir a la nit el restaurant El Barquet, situat al carrer Gastòmetre de Tarragona, per gaudir de la gastronomia local.

Adrià es trobava a la ciutat per assistir a un curs de gestió per a restauradors del territori, impulsat per la seva fundació, que va tenir lloc al Palau de Congressos de Tarragona. Després de la jornada formativa, el xef va escollir aquest popular establiment per sopar, reconeixent la qualitat de la seva cuina i el seu compromís amb la tradició gastronòmica de la zona.

Els responsables del restaurant van compartir a les xarxes socials una fotografia de l'equip de treball amb Ferran Adrià, acompanyada del missatge:

«Ahir vam tenir una visita molt especial. Molt contents d’haver donat de menjar al referent més important dins la història de la gastronomia».

L’elecció d’El Barquet per part d’Adrià suposa un reconeixement a l’oferta culinària del restaurant, conegut per la seva aposta pels productes de proximitat i la cuina marinera.