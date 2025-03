La Caixa i Adrià impulsen un curs de gestió per a restauradors al territori

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

CaixaBank i Ferran Adrià, amb elBullifoundation, impulsen aquests dies un curs de gestió financera per als restauradors del territori tarragoní. L’objectiu del programa, segons els seus organitzadors, és que les petites empreses que són els bars i restaurants «durin el màxim de temps possible».

«El curs té una agenda molt atapeïda i tenim confirmats uns 500 assistents en els diferents tallers i xerrades que farem aquests dies», va explicar Josep Maria Gonzàlez, director territorial de Catalunya de CaixaBank. El programa dura fins demà i passarà per Reus i també el Vendrell. La seu central del curs és el Palau de Congressos de Tarragona, on ahir es van dur a terme les primeres jornades. «El 90% dels restauradors no fan un pressupost. Això, en els temps actuals, és impensable. Hi ha una gran qüestió econòmica a millorar al sector», va exposar Adrià.

Segons el cuiner, al seu gremi hi ha poca visió i comprensió de les finances. «Fer un balanç els fa por. Mai s’ha parlat de diners. Si no has fet aquestes coses durant molts anys, fer-ho costa. La gent jove ja és més conscient que ha de fer números», va comentar el gastrònom. «El sector ha canviat molt, a nivell de condicions laborals sobretot. I s’ha de seguir transformant. Amb paciència, no es farà en dos dies», apunta Adrià.