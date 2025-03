Ferran Adrià defensa el congrés sobre el romesco a Tarragona: «És una obra d’art»

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

El cuiner Ferran Adrià va mostrar el seu suport al projecte de l’Ajuntament de Tarragona d’acollir un congrés del romesco a la ciutat. «Em sembla molt bé, jo faria molt més que un congrés. El romesco és una obra d’art», va exposar l’artífex del Bulli en una visita a Tarragona. «L’alimentació suposa un 28% del PIB al país. Crec que és incoherent criticar que s’hi destinin diners. Segurament als crítics els hi és igual si el congrés és del romesco o del bacallà», va apuntar Adrià.

Segons el famós cuiner, el romesco és un dels trets «diferencials» de la gastronomia catalana respecte a qualsevol altra. «Escudella i carn d’olla es fa a molts països. Si ens comparem amb Grècia, veurem que les nostres gastronomies s’assemblen bastant, per exemple. Però els calçots o el romesco no els trobes enlloc. Tenim poquíssimes salses fredes al món», va sentenciar Adrià.

Compartir la història

Per al gastrònom, hi ha «un problema de comunicació» amb aquest tipus d’iniciatives. «Tot i que ara hi ha més conscienciació que fa uns anys, encara hi ha una certa mentalitat social que veu elitista la gastronomia. S’ha de compartir molt més el coneixement. Al congrés es podria fer una exposició sobre la història del romesco», va expressar Adrià. Fins i tot, va anar un pas més enllà i va dir que s’hauria de crear un «petit museu» de la salsa. «M’agradaria que gent d’Andalusia, per exemple, entenguessin el valor del romesco i el coneguessin. Catalunya és referència mundial de la gastronomia. Jo he menjat aquesta salsa a Berlín o a Nova York», va asseverar el cuiner.

Consens amb la recepta

A més, el gastrònom aposta per generar un consens sobre la recepta típica del romesco. «Com l’exemple de la paella valenciana, agafar i marcar com és la recepta tradicional. Després, sense ser radical, es pot explicar que també es pot fer amb pistatxo i pinyons, per exemple», va afegir Adrià.

Més enllà, el cuiner de l’Hospitalet de Llobregat va destacar que el «turisme de qualitat» pel qual advoca el territori va relacionat «en un 80% a la gastronomia». «La gent vol viatjar a països on es mengi bé. Quin és el problema del sol i platja? Si apostem pel turisme, anem a ser els millors en això. El Silicon Valley del turisme hauria de ser a Catalunya», va expressar Adrià.

Manca de personal

A les portes d’una nova temporada turística, el gastrònom també es va referir a la manca de treballadors dels establiments hostalers. Un problema que necessita «10 o 15 petites solucions». «Primer, cal tenir en compte que el 38% del personal és immigrant. I, per tant, se’ls ha de cuidar. Després, s’hauria de fer un Pla Estratègic. Per a mi, l’FP Dual, on treballes i estudies alhora, hauria de ser obligatòria. L’escola de Cambrils funciona molt bé», va exposar Adrià. Una altra solució passa pels salaris. «Quan dic que s’ha de pagar més els clients es cabregen. Però els cambrers han de cobrar més», conclou el cuiner.