Avaries, retards, viatges interminables i molta confusió: el caos de Rodalies torna a Tarragona

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez

Avaries, retards, viatges interminables i molta confusió. Aquest és el resum perfecte dels nombrosos problemes amb els quals s’han trobat aquests dies els usuaris de Rodalies quan han anat a agafar el tren per anar a estudiar, a la feina o, simplement, per fer una mica de turisme.

De fet, aquest passat cap de setmana i aquest dilluns, la situació ha empitjorat encara més amb les obres a l’estació de Sant Vicenç de Calders, que han convertit l’estació de Cunit -molt més petita i amb pitjors accessos- en un punt de parada obligatòria per a aquells que van en direcció a Barcelona o bé cap a Tarragona.

I tot això sense gairebé informació, perquè ni els propis informadors, contractats per Rodalies, coneixen a quina hora surten els trens -la majoria d’ells circulen amb retard- o els autobusos -que ells mateixos gestionen-. "Vaja, arriba un altre tren. O espaviles i surts ja o hauràs d'esperar a carregar els passatgers que venen al tren", li deia una de les informadores a un conductor dels autobusos que donen el servei.

"A veure, si he d’anar des de Vilanova i la Geltrú fins al Vendrell, què és el que he de fer?, li preguntava un usuari a una treballadora de Rodalies aquest matí que, després d’un temps fent la consulta, li ha contestat "has d'agafar un tren des de Vilanova fins a Cunit, un autobús des de Cunit fins a Sant Vicenç de Calders i un altre autobús des de Sant Vicenç de Calders fins al Vendrell".

Dit d’una altra manera, aquest usuari, per fer un trajecte de menys de mitja hora amb cotxe, ha hagut d’agafar un tren i dos autobusos per arribar des de Vilanova al Vendrell. "Perdona, si he d’anar fins a Segur de Calafell, he de seguir en aquest tren o baixar-me aquí?", em preguntava una persona gran, que desconeixia què estava passant i què és el que havia de fer.

"Porto tres hores i mitja per anar des de Reus fins a Barcelona", assegurava aquest dilluns al matí un altre passatger. Així doncs, el caos que s’ha produït aquest dilluns al matí en el servei ferroviari ha provocat indignació i incredulitat entre els usuaris que, això sí, a partir d’aquest dilluns a les 15 hores, ja poden agafar un tren entre Tarragona i Barcelona, després de la finalització de les obres al túnel de Roda de Berà.